Duta Besar AS Bagikan Masker Wajah kepada Warga Lebanon yang Arus Dolarnya Ditahan Washington

Dorothy Shea - US ambassador to Lebanon.png

IslamTimes - Duta Besar AS untuk Lebanon, Dorothy Shea, berulang kali muncul dalam video yang bertujuan untuk mempromosikan bantuan sepele AS kepada warga Lebanon yang menderita krisis ekonomi parah yang terutama disebabkan oleh kebijakan AS.

Shea baru-baru ini muncul dalam sebuah video yang menampilkan dia membagikan masker wajah kepada warga Lebanon dalam konteks dugaan kampanye yang bertujuan membantu mereka menghadapi pandemi virus corona.Sebelumnya, dia telah membagikan lampu kepada pemilik rumah yang rusak akibat ledakan pelabuhan Beirut.Bantuan sepele seperti itu telah dipromosikan oleh duta besar AS sebagai cerminan dari sikap pemerintahannya yang diduga 'kooperatif dan positif' terhadap rakyat Lebanon meskipun fakta yang terkenal bahwa keputusan Washington untuk memblokir aliran dolar AS ke Lebanon telah berkontribusi pada memburuknya kondisi sosial ekonomi di negara tersebut.Pemerintah AS dipandang oleh banyak orang Lebanon sebagai Setan Besar yang telah mendanai dan mendukung Zionis Israel dan semua pembantaiannya terhadap Lebanon dan negara-negara Arab lainnya.Washington juga dipandang sebagai pendiri dan penyandang dana dari kelompok teroris yang telah melakukan berbagai kejahatan di Lebanon, Suriah, Irak dan Yaman.Rakyat Lebanon yang bebas itu juga menganggap AS bertanggung jawab atas perang kejam yang dipimpin Saudi di Yaman.Citra hitam Amerika Serikat ini tidak akan pernah bisa diperbaiki oleh duta besarnya untuk Lebanon, yang bantuannya yang tidak berharga mengkonsekrasikan kejahatan kebijakan pemerintahannya dalam menangani Lebanon dan seluruh Timur Tengah.Nyonya Shea, kalau anda sangat ingin melindungi rakyat Lebanon dari virus korona, pemerintahan Anda seharusnya mencabut larangan aliran dolar AS ke Lebanon untuk memperkuat kemampuannya dalam menghadapi pandemi.[IT/r]