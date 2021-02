AS dan Israel Dikabarkan Akan Mengadakan Panel untuk Merundingkan Kesepakatan Nuklir Iran

US and Israel negotiate Iranian Nuclear Deal.jpg

IslamTimes - Washington dan Tel Aviv akan memanggil kelompok strategis untuk mengerjakan perjanjian nuklir Iran, Axios melaporkan pada hari Rabu (24/2).

Baru-baru ini Iran terus mendekonstruksi sisa-sisa Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, yang ditinggalkan oleh AS pada 2018, tetapi para pemimpin Iran telah menekankan bahwa langkah-langkah ini dapat dibatalkan jika Washington menunjukkan keseriusan niatnya untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan menghapus sanksi berat.Kelompok itu, yang pertama kali diorganisir pada 2009 oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama, akan dijalankan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Kepala Staf Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat.Sementara pemerintahan baru AS menunjukkan aspirasinya untuk merundingkan kemungkinan rekonstruksi JCPOA, Tel Aviv secara teratur menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kesepakatan nuklir, mengklaim bahwa "perjanjian lama" dapat membantu Iran menciptakan "persenjataan nuklir".Pada hari Selasa (23/2), Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Zionis Israel "akan melakukan segalanya" untuk mencegah republik Islam Iran membangun senjata nuklir.Tel Aviv dilaporkan sedang mencari format lain untuk kesepakatan yang akan membatasi program nuklir dan kekuatan militer Iran secara lebih luas.Seperti yang dilaporkan Channel 12 Zionis Israel pada bulan Januari, Tel Aviv tertarik pada "kesepakatan nuklir jangka panjang yang ditingkatkan" yang mencakup artikel tentang program rudal balistik Iran dan aktivitas Tehran di Timur Tengah, kadang-kadang didefinisikan oleh Tel-Aviv sebagai terkait terorisme. .Menurut Duta Besar Zionis Israel untuk AS, Gilad Erdan, Tel Aviv dan Washington akan mengambil pendekatan terpisah ke Iran jika AS kembali ke JCPOA dalam bentuk aslinya.“Pada dasarnya, saat [AS] mencabut sanksi, Iran tidak akan memiliki insentif nyata untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mampu mengesampingkan kemampuan nuklir,” dia menyarankan.Setelah pemerintahan Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir, Gedung Putih menerapkan kembali sejumlah sanksi ketat terhadap Iran.Republik Islam telah mengikuti persyaratan JCPOA sepanjang 2019, mendesak pihak-pihak yang masih dalam perjanjian untuk mengubah langkah Trump, tetapi mulai perlahan-lahan menarik kembali komitmen nuklirnya pada tahun 2020.Pembunuhan fisikawan nuklir Iran tingkat tinggi Mohsen Fakhrizadeh pada Desember 2020, yang dikaitkan oleh Teheran dengan layanan keamanan Israel Mossad, memicu Iran untuk mengambil sejumlah inisiatif, yang melanggar JCPOA.Tehran mengesahkan undang-undang pada akhir tahun lalu yang menetapkan batas waktu bagi AS untuk menghapus sanksi ketat pada 21 Februari, jika tidak, republik Islam itu akan meningkatkan pengayaan uranium dari level 3,67 persen yang diizinkan menjadi 20 persen, dan menangguhkan inspeksi PBB di situs nuklir Iran.[IT/r].