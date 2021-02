Menlu Zarif: Perilaku AS Mendorong Iran Untuk Mengambil Langkah Menjauh Dari JCPOA

IslamTimes- Menteri luar negeri menarik pernyataan baru-baru ini oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, yang mengakui bahwa Iran tetap mematuhi JCPOA sebelum kesepakatan itu dibatalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Menteri luar negeri Iran telah menegaskan kembali bahwa tindakan Amerika Serikat adalah alasan utama yang mendorong negaranya untuk menangguhkan komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir 2015, mendesak Washington untuk mencabut sanksi ilegalnya untuk "menghilangkan penyebab" kebuntuan atas program nuklir Teheran."AS mengakui bahwa hanya setelah 'meninggalkan JCPOA, Iran telah mengambil langkah' sementara sampai saat itu 'Iran memenuhi batasnya,'" Zarif membantah melalui Twitter, menggunakan akronim kesepakatan nuklir.Menteri luar negeri menarik pernyataan baru-baru ini oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, yang mengakui bahwa Iran tetap mematuhi JCPOA sebelum kesepakatan itu dibatalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.“Perilaku AS itu — PENYEBABnya — tidak berubah,” kata Zarif.Zarif juga menugaskan tiga penandatangan Eropa untuk JCPOA - Inggris, Jerman dan Prancis - karena telah mengikuti kebijakan sanksi AS terhadap Iran dan memutuskan hubungan bisnis dengan Teheran selama tiga tahun terakhir.Dia kemudian menasihati AS dan tiga negara Eropa bahwa jika mereka ingin Iran membatalkan tindakan perbaikannya yang diambil berdasarkan Pasal 36 JCPOA dan kembali ke komitmen penuh di bawah JCPOA, mereka harus menghapus penyebab tindakan Iran alih-alih meminta Iran untuk menghentikannya.(IT/TGM)