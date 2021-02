AS Akan Merilis Laporan tentang Pembunuhan Khashoggi

Mohammed bin Salman and Jamal Khashoggi.jpg

IslamTimes - AS akan merilis laporan investigasi atas pembunuhan mengerikan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi yang secara luas diperkirakan akan melibatkan putra mahkota kerajaan yang kuat.

Presiden Joe Biden telah membaca laporan itu dan akan berbicara dengan raja Saudi.Biden ingin "mengkalibrasi ulang" hubungan dengan sekutu AS, yang menjadi lebih dekat di bawah Presiden Donald Trump.Tubuh Khashoggi dipotong-potong di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Pangeran menyangkal keterlibatan.Wartawan, yang dikenal karena kritiknya terhadap otoritas Saudi, pergi ke konsulat pada Oktober 2018 untuk mendapatkan surat-surat yang mengizinkannya menikah.Otoritas Saudi mengatakan kematian dan pemotongannya adalah hasil dari "operasi nakal" oleh tim agen yang dikirim untuk memulangkannya ke kerajaan.Lima orang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan itu oleh pengadilan Saudi tetapi ini diubah menjadi 20 tahun penjara pada September lalu.Laporan itu, yang diperkirakan akan dirilis Kamis (25/2) malam, akan mengatakan bahwa Putra Mahkota Mohammad bin Salman menyetujui "dan kemungkinan besar memerintahkan" pembunuhan Khashoggi, empat pejabat AS mengatakan kepada kantor berita Reuters. Mereka mengatakan Central Intelligence Agency (CIA) - agen mata-mata luar negeri AS - adalah kontributor utama laporan tersebut.Jaksa penuntut umum Saudi dan Pangeran Mohammad bersikeras dia tidak memiliki pengetahuan tentang pembunuhan itu, tetapi pada 2019 dia mengatakan dia mengambil "tanggung jawab penuh sebagai pemimpin di Arab Saudi, terutama karena itu dilakukan oleh individu yang bekerja untuk pemerintah Saudi".NBC News melaporkan bahwa penilaian intelijen bukanlah hal baru dan didasarkan pada pekerjaan CIA yang dilaporkan secara luas pada tahun 2018.Menurut penilaian yang dilaporkan, tidak ada "senjata api" tetapi para pejabat AS mengira operasi semacam itu akan membutuhkan persetujuan pangeran.The Washington Post, tempat Khashoggi bekerja, mengatakan pada saat itu bahwa penilaian CIA sebagian didasarkan pada panggilan telepon yang dilakukan oleh saudara laki-laki putra mahkota, Pangeran Khalid bin Salman, yang saat itu adalah duta besar Saudi untuk AS.Pangeran Khalid, yang sekarang menjadi wakil menteri pertahanan, diduga menelepon Khashoggi atas arahan saudaranya dan memberinya jaminan bahwa dia akan aman pergi ke konsulat di Istanbul. Pangeran Khalid membantah komunikasi dengan jurnalis itu.Pada tahun 2019, pelapor khusus PBB Agnes Callamard menuduh negara Saudi melakukan "eksekusi yang disengaja dan direncanakan" terhadap Khashoggi dan menolak pengadilan Saudi sebagai "antitesis keadilan".Penerbitan laporan tersebut adalah bagian dari kebijakan Joe Biden untuk menyelaraskan kembali hubungan dengan sekutu jangka panjang Arab Saudi dan mengambil sikap yang jauh lebih keras daripada pendahulunya, Trump, pada posisi tertentu di Saudi.Pemerintahan Trump sebelumnya menolak persyaratan hukum untuk merilis versi laporan yang tidak diklasifikasikan, dengan fokus pada peningkatan kerja sama dengan Saudi.Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada hari Rabu (24/2) bahwa Biden akan berkomunikasi dengan Raja Salman, dan tidak secara langsung dengan putra mahkota, yang merupakan putranya dan dianggap sebagai penguasa de facto di Arab Saudi.Dia mengatakan presiden akan berbicara dengan raja berusia 85 tahun untuk pertama kalinya sejak menjabat "segera", tanpa memberikan waktu khusus untuk panggilan tersebut."Kami telah menjelaskan sejak awal bahwa kami akan menyesuaikan kembali hubungan kami dengan Arab Saudi," katanya kepada wartawan.Pemerintahan baru telah membuat beberapa perubahan kebijakan besar dalam hal itu, dengan Presiden Biden mengakhiri dukungan AS untuk operasi ofensif oleh koalisi yang dipimpin Saudi yang berperang di Yaman, dan membekukan penjualan senjata ke kerajaan.Ada apa yang tampak seperti upaya online bersama menjelang laporan AS untuk menguburnya di bawah posting Twitter yang mendukung pemerintah Saudi.Sementara beberapa postingan, sebagian besar dari orang-orang Saudi yang diasingkan, berharap Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) disebutkan dalam laporan AS, yang lain tampaknya berusaha untuk mengalihkan kesalahan darinya.Beberapa tagar terkait Jamal Khashoggi menjadi trending di Twitter menggunakan berbagai ejaan namanya, seperti “khasxoggi”, “Jamal”, dan “shooggi”.Ini adalah upaya untuk melemahkan tren dan membatasi kritik terhadap MBS.Tag ini menyertai tweet yang mengalihkan perhatian dari laporan dengan mempertanyakan catatan hak asasi manusia Amerika sendiri.Beberapa menyebutkan kematian orang kulit berwarna di tangan polisi, dan lainnya di penjara Abu Ghraib setelah perang Irak.Namun sulit untuk memastikan apakah ada kampanye resmi untuk mengubur berita di media sosial. Ini sebagian besar karena pengguna Twitter yang berbasis di Saudi sangat patriotik, melihat kritik apa pun terhadap MBS sebagai hal kecil pada bangsa mereka, dan akan terlibat dengan masalah apa pun yang mereka anggap menyerang kerajaan.Twitter sangat besar di Arab Saudi, dengan sekitar 20 juta pengguna, jadi kampanye potensial apa pun pada awalnya akan ditujukan ke dalam negeri - tetapi pesan dalam bahasa Inggris juga dapat digunakan untuk menghilangkan liputan global.Wartawan berusia 59 tahun itu terakhir kali terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 untuk mendapatkan surat-surat yang memungkinkannya menikahi tunangan Turki-nya.Menurut penuntutan publik Saudi, Khashoggi ditahan secara paksa setelah berjuang dan disuntik dengan sejumlah besar obat, mengakibatkan overdosis yang menyebabkan kematiannya.Tubuhnya kemudian dipotong-potong dan diserahkan ke "kolaborator" lokal di luar konsulat, kata penuntut.Jenazahnya tidak pernah ditemukan.Rincian suram terungkap dalam transkrip rekaman audio pembunuhan yang diperoleh dari intelijen Turki. Khashoggi pernah menjadi penasihat pemerintah Saudi dan dekat dengan keluarga kerajaan, tetapi tidak disukai dan pergi ke pengasingan di AS pada 2017.Dari sana, dia menulis kolom bulanan di Washington Post di mana dia mengkritik kebijakan Pangeran Mohammad.Dalam kolom pertamanya untuk surat kabar tersebut, Khashoggi mengatakan dia takut ditangkap dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang diawasi oleh pangeran.Di kolom terakhirnya, dia mengkritik keterlibatan Saudi dalam perang di Yaman. [IT/r]