AS Melakukan Serangan Udara yang Diperintahkan oleh Biden Melawan Kelompok 'Didukung Iran' di Suriah Timur

IslamTimes - Serangan udara terjadi setelah serangkaian serangan roket baru-baru ini yang terjadi di Irak dan menargetkan aset AS.

Sementara AS mengatakan masih menyelidiki serangan itu, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa roket yang digunakan dalam serangan itu adalah "buatan Iran" dan "dipasok oleh Iran".Pada hari Kamis (25/2), menyusul laporan media bahwa AS telah melakukan serangan udara terhadap aset milisi "yang didukung Iran" di wilayah Suriah, Departemen Pertahanan AS mengkonfirmasi informasi tersebut, mengatakan bahwa serangan udara dilakukan sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini di Irak.Pentagon juga mengkonfirmasi bahwa serangan udara diperintahkan oleh presiden AS, Joe Biden.Menurut pernyataan Departemen Pertahanan, beberapa fasilitas yang telah digunakan oleh kelompok militan, seperti Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada, dihancurkan."Atas arahan Presiden Biden, pasukan militer AS sebelumnya malam ini melakukan serangan udara terhadap kelompok-kelompok di Suriah timur. Serangan ini disahkan sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini terhadap personel Amerika dan Koalisi di Irak, dan terhadap ancaman yang sedang berlangsung terhadap personel tersebut," bunyi pernyataan itu.Pentagon menyoroti bahwa serangan itu, yang digambarkan sebagai "tanggapan militer yang proporsional", dilakukan "bersama dengan langkah-langkah diplomatik, termasuk konsultasi dengan mitra Koalisi". "Operasi tersebut mengirimkan pesan yang tidak ambigu: Presiden Biden akan bertindak untuk melindungi personel Amerika dan Koalisi. Pada saat yang sama, kami telah bertindak dengan cara yang disengaja yang bertujuan untuk menurunkan situasi keseluruhan di Suriah timur dan Irak", ungkap pernyataan itu.Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan pada hari Jumat (26/2) bahwa setidaknya 17 pejuang pro-Iran tewas dalam serangan udara tersebut."Serangan itu menghancurkan tiga truk yang membawa amunisi ... Ada banyak korban. Indikasi awal adalah bahwa sedikitnya 17 pejuang tewas, semua anggota Pasukan Mobilisasi Populer," direktur SOHR, Rami Abdul Rahman, mengatakan kepada AFP.Menurut The Washington Post, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, serangan tunggal itu menargetkan "sekelompok bangunan dan diyakini telah menewaskan segelintir orang".Reuters melaporkan sebelumnya, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, bahwa Amerika Serikat atas perintah Biden, telah melakukan serangan udara yang menargetkan "struktur milik apa yang dikatakannya sebagai milisi yang didukung Iran".Menurut Reuters, langkah tersebut "tampaknya memiliki ruang lingkup terbatas, berpotensi menurunkan risiko eskalasi".Kantor berita itu juga menguraikan bahwa keputusan untuk menyerang hanya di Suriah akan "memberi pemerintah Irak ruang bernafas saat melakukan penyelidikannya sendiri" terhadap serangan baru-baru ini.Serangan udara itu menyusul serangkaian serangan rudal terhadap aset AS di Irak yang terjadi pada awal Februari.Pejabat Irak menegaskan bahwa Iran berdiri di belakang serangan itu - klaim yang telah ditolak Tehran.Pada hari Rabu (24/2), Gedung Putih mengatakan bahwa Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi telah membahas serangan tersebut dan setuju bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu "harus dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya."Area yang disebut "Zona Internasional" ("Zona Hijau"), adalah tempat Hotel Palestina, Monumen Prajurit Tak Dikenal, Kedutaan Besar AS, dan bekas bandara yang direbut pasukan Sekutu pada Maret 2003.Pada 15 Februari, sekitar selusin roket menargetkan Pangkalan Udara Erbil di Kurdistan Irak, menewaskan seorang kontraktor militer sipil dan melukai sembilan lainnya.Tanggung jawab atas serangan itu dilaporkan diklaim oleh kelompok militan Syiah, Saraya Awliya al-Dam.Pada 22 Februari, militer Irak mengatakan bahwa beberapa roket telah menghantam Zona Hijau di ibu kota negara itu, Baghdad, di mana kedutaan besar AS berada, tidak menimbulkan korban.Serangan lain merusak beberapa bangunan di Al-Harithiya, lingkungan perumahan terdekat.Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS sedang menyelidiki serangan itu dan belum bertanggung jawab.Namun, dia menguraikan bahwa AS "akan meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan proksi yang menyerang Amerika", mengklaim bahwa roket yang digunakan dalam serangan itu adalah "buatan Iran" dan "dipasok oleh Iran".[IT/r]