TV Negara Suriah: Pesawat AS Serang Area Perbatasan Suriah-Irak

IslamTimes - Sebelumnya, AS melancarkan serangan udara terhadap aset milisi "yang didukung Iran" di wilayah Suriah.

Pesawat Angkatan Udara AS telah meluncurkan serangan rudal di beberapa daerah dekat perbatasan Suriah-Irak, menurut saluran televisi pemerintah Suriah."Amerika Serikat melakukan tindakan agresif terhadap Suriah, menyerang sasaran darat di provinsi timur Deir ez-Zor," kata laporan itu.Tidak ada informasi tentang kerugian di antara pasukan Suriah atau kerusakan material yang diberikan.Pada Kamis (25/2) malam, Sekretaris Pers Departemen Pertahanan John Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menargetkan infrastruktur yang digunakan oleh milisi yang didukung Iran - termasuk Kait'ib Hezbollah (KH) dan Kait'ib Sayyid al-Shuhada (KSS) - di Suriah timur.Serangan itu dikatakan dilakukan sebagai pembalasan atas serangan roket 15 Februari di Pangkalan Udara Erbil di Kurdistan Irak.Serangan udara AS menghantam sekelompok bangunan dan diyakini telah menewaskan "hingga segelintir orang," surat kabar The Washington Post melaporkan pada Kamis (25/2) malam, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.Menurut Menteri Pertahanan Lloyd Austin, serangan udara itu dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh dinas intelijen Irak.Pada tanggal 15 Februari, selusin roket menghantam Pangkalan Udara (AS) Erbil di Kurdistan Irak, menewaskan seorang kontraktor sipil dan melukai sembilan orang lainnya.Sebuah kelompok militan Syiah dilaporkan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.[IT/r]