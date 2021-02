Serangan AS Terhadap Fasilitas Hashd al-Sha'abi Melayani Rezim Zionis

IslamTimes- Michael Springmann, seorang penulis yang berbasis di Washington dan mantan diplomat AS di Arab Saudi, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat ketika mengomentari serangan udara AS terhadap posisi pasukan kontra-terorisme Irak di perbatasan Irak-Suriah, yang membunuh satu orang dan melukai empat lainnya.

Serangan udara militer AS yang diperintahkan oleh Presiden Joe Biden terhadap fasilitas milik kelompok perlawanan anti-teror di perbatasan Irak-Suriah melayani rezim Israel, kata seorang analis politik.Michael Springmann, seorang penulis yang berbasis di Washington dan mantan diplomat AS di Arab Saudi, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat ketika mengomentari serangan udara AS terhadap posisi pasukan kontra-terorisme Irak di perbatasan Irak-Suriah, yang membunuh satu orang dan melukai empat lainnya.Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa Biden mengizinkan serangan pada hari Kamis, diduga menghancurkan beberapa fasilitas di titik kontrol perbatasan yang digunakan oleh pejuang Hashd al-Sha'abi, termasuk anggota Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al- Kelompok Shuhada.Kirby mengklaim bahwa serangan itu sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini terhadap personel Amerika dan sekutunya di Irak.(IT/TGM)