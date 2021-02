Arab Saudi Menolak Klaim AS tentang Pembunuhan Khashoggi

Saudi's embassy in US (RT).

Islam Times - Riyadh menolak laporan intelijen AS yang menyalahkan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi sembari menyebut laporan "kasar dan tidak benar."

"Pemerintah Kerajaan dengan tegas menolak kesimpulan kasar dan salah yang terkandung dalam laporan tentang kepemimpinan Kerajaan," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan hari Jumat, seperti dilansir Russi Today.Pernyataan juga mengatakan bahwa laporan AS "tidak dapat diterima dengan cara apa pun."Arab Saudi menolak apa pun yang akan "merugikan kepemimpinan, kedaulatan, dan independensi peradilannya," tambah mereka.Reaksi Riyadh muncul setelah pemerintahan Biden mempublikasikan penilaian oleh komunitas intelijen AS yang menyalahkan pewaris takhta Saudi atas pembunuhan dan pemotongan Khashoggi pada Oktober 2018 di dalam sebuah konsulat di Turki. Setelah awalnya menyangkal bahwa Khashoggi terbunuh, Saudi menyalahkan elemen jahat dalam layanan keamanan Kerajaan dan menghukum mati sejumlah pejabat.Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut pembunuhan Khashoggi sebagai "kejahatan keji yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan nilai-nilai Kerajaan" tetapi mengatakan bahwa mereka telah mengambil "langkah-langkah perlu untuk memastikan bahwa insiden tidak menguntungkan seperti itu tidak akan terulang di masa depan."Sementara itu, pelapor khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang eksekusi di luar hukum atau sewenang-wenang, Agnes Callamard, mengomentari laporan AS dengan menuntut sanksi terhadap Pangeran Mohammed.AS "harus menjatuhkan sanksi terhadap Putra Mahkota, seperti yang telah dilakukan terhadap pelaku lainnya - menargetkan aset pribadinya juga keterlibatan internasionalnya," kata Callamard, dan mendesak Washington untuk "memimpin dalam memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan ini dan menetapkan mekanisme internasional untuk mencegah dan menghukum tindakan seperti itu di masa depan. "Callamard dan mereka yang merasa dirinya kecewa karena pemerintahan Biden telah mengisyaratkan mereka tidak tertarik untuk mempertaruhkan aliansi dengan Arab Saudi dengan mengejar 'MBS,' pewaris yang ditunjuk dari Raja berusia 85 tahun Salman bin Abdulaziz Al Saud.Meskipun Presiden Joe Biden yang baru-baru ini dilantik menyebut Arab Saudi sebagai negara "paria" dengan "tidak ada nilai sosial yang dapat menebus" pada kampanye tahun 2020, tim keamanan nasionalnya telah menasihati bahwa memberi sanksi kepada pangeran akan menghancurkan aliansi AS-Saudi, New York Times melaporkan pada hari Jumat mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya dalam pemerintahan.Pangeran Mohammed tidak akan diundang ke AS "dalam waktu dekat", juga pemimpin asing lainnya, karena Biden yang berusia 78 tahun tidak mungkin bertemu dengan siapa pun secara langsung selama pandemi virus Corona masih berlangsung.Sebaliknya, AS bermaksud memasukkan sekitar 70 pejabat Saudi ke dalam daftar hitam di bawah "larangan Khashoggi", yang akan digunakan terhadap negara lain yang "melecehkan, menahan, atau merugikan para pembangkang dan jurnalis." China, Rusia, dan Turki disebut-sebut sebagai target potensial.[IT/AR]