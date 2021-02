Pejabat AS Dilaporkan Meningkatkan Tingkat Ancaman bagi Pasukan yang Ditempatkan di Irak Setelah Serangan Suriah Baru-Baru Ini

US troops stationed in Iraq.jpg

IslamTimes - Administrasi Biden meluncurkan tujuh rudal berpemandu presisi di fasilitas di Suriah timur pada hari Kamis (25/2), kemudian menjelaskan serangan itu sebagai pembalasan atas setidaknya tiga serangan roket terhadap instalasi Irak yang menampung pasukan dan kontraktor Amerika.

Pentagon baru-baru ini mengindikasikan target yang dimaksud adalah "milisi yang didukung Iran."Kepemimpinan dengan Gugus Tugas Gabungan AS - Operation Inherent Resolve dilaporkan menaikkan tingkat ancaman bagi anggota layanan Amerika di Irak pada hari Jumat (26/2) karena kekhawatiran bahwa tanggapan terhadap serangan udara AS dapat segera terjadi.Mengutip dua sumber yang mengetahui perubahan tersebut, Fox News melaporkan bahwa para pejabat juga menempatkan kontraktor Amerika yang ditempatkan di Pangkalan Udara Balad dalam keadaan siaga tinggi, yang mengharuskan semua individu di pangkalan untuk dilengkapi dengan alat pelindung saat berada di luar gedung yang "diperkeras".Selain itu, hanya pergerakan "penting-misi" yang akan diizinkan di pangkalan antara jam 6:30 sore. dan 5 pagi waktu setempat.Meskipun perubahan baru-baru ini dilaporkan dapat berlangsung selama beberapa hari, sumber menyatakan langkah tersebut adalah "tindakan pencegahan rutin" sehubungan dengan kejadian terkini.Sebuah sumber mengatakan kepada outlet tersebut bahwa "perlindungan pasukan koalisi adalah prioritas # 1, jadi mengambil tingkat perlindungan kekuatan yang lebih tinggi adalah bijaksana dan bijaksana".Sebelumnya Jumat (26/2), Departemen Pertahanan AS berdiri teguh dalam keputusannya untuk meluncurkan serangan, dengan juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa peluncuran itu mengirimkan "sinyal yang sangat jelas bahwa AS akan melindungi rakyatnya, itu akan melindungi kepentingannya dan itu akan melindungi mitranya. ""Itu merupakan operasi yang sangat defensif," kata Kirby, "serta untuk mengirimkan sinyal yang kuat tentang tekad kita."Pernyataan Kirby kemudian digaungkan oleh Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan kepada wartawan bahwa serangan itu secara efektif memberi tahu Iran bahwa "Anda tidak dapat bertindak dengan impunitas," dan bahwa Tehran harus "berhati-hati" dengan pilihannya.Iran telah mengutuk serangan udara AS dan menyebut "serangan agresif" sebagai "pelanggaran hukum internasional."Said Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa serangan Kamis (25/2) melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, dan hanya akan bekerja untuk semakin mengguncang kawasan itu.Serangan udara tersebut diyakini telah menghancurkan sembilan bangunan dan merusak sebagian dua fasilitas lainnya. Karena penilaian sedang berlangsung, jumlah kematian resmi belum dikonfirmasi.[IT/r]