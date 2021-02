Menteri Pertahanan: Israel Siap 'Mengambil Tindakan' untuk Menghentikan Iran Dari Menggunakan Nuklir

Benjamin Netanyahu, warning to Iran.jpg

IslamTimes - Janji kampanye Joe Biden untuk membawa AS kembali ke kesepakatan nuklir Iran belum membuahkan hasil, dimana Washington menuntut agar Tehran mengurangi kegiatan pengayaannya terlebih dahulu.

Sementara itu, laporan media menunjukkan bahwa Zionis Israel - satu-satunya negara yang diduga memiliki senjata nuklir di Timur Tengah, sedang melakukan konstruksi besar di fasilitas penelitian Dimona.Militer Zionis Israel "saat ini bekerja untuk membangun" pasukannya "dan mempersiapkan diri untuk skenario apa pun, termasuk skenario di mana kami perlu mengambil tindakan operasional untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir," kata Menteri Pertahanan Benny Gantz, dalam sambutannya dikutip oleh Times of Israel.Gantz, yang juga menjabat sebagai perdana menteri pengganti Zionis Israel, mengatakan bahwa persiapan militer sedang dilakukan bersamaan dengan upaya diplomatik Tel Aviv untuk menekan pemerintahan Biden agar memodifikasi Rencana Komprehensif Aksi Bersama kesepakatan nuklir Iran, jika tidak membatalkan seluruhnya.“Kita semua perlu memastikan bahwa jika kesepakatan ditandatangani dengan Iran, itu akan menjadi salah satu yang mengakhiri proyek nuklirnya, memungkinkan pengawasan dan inspeksi efektif jangka panjang, dan menghentikan kubu Iran di Suriah, Yaman dan Irak,” kata menteri.Iran bersikukuh bahwa mereka tidak berniat mengejar senjata nuklir, dan telah memperingatkan baik pemerintahan Trump maupun Biden bahwa mereka tidak akan menerima upaya apa pun untuk mengubah ketentuan JCPOA dengan cara apa pun.AS memiliki pilihan biner - ambil kesepakatan atau tinggalkan, menurut Tehran.Menyebut Iran sebagai "masalah global dan regional" yang "tentunya juga mengancam Zionis Israel," Gantz menyarankan bahwa Tel Aviv perlu "bekerja sama dengan sekutu kami; dengan AS, dengan Eropa, dan dengan mitra baru kami di Timur Tengah, "untuk mengatasi" masalah "ini.Komentar menteri pertahanan tentang prospek kembalinya AS ke JCPOA berbeda dari sentimen yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang telah meminta Gedung Putih Biden untuk membatalkan rencana untuk bergabung kembali dengan JCPOA sepenuhnya dan memperingatkan bahwa Tel Aviv tidak akan terikat oleh persyaratannya.“Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan rezim ekstremis seperti [Iran]. Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini… dengan Korea Utara, ”kata Netanyahu, Selasa. "Dengan atau tanpa kesepakatan, kami akan melakukan segalanya agar [Iran tidak] dipersenjatai dengan senjata nuklir."Pekan lalu, perdana menteri juga memperingatkan bahwa kembalinya AS ke "perjanjian lama akan membuka jalan Iran menuju persenjataan nuklir", dan mengindikasikan bahwa Zionis Israel "berhubungan dekat dengan Amerika Serikat dalam masalah ini."Netanyahu berhasil melobi pemerintahan Trump untuk menarik AS keluar dari JCPOA pada tahun 2018, dan telah menggunakan bobot diplomatik negaranya di Washington untuk terus menekan Tehran di tahun-tahun berikutnya.Terlepas dari statusnya sendiri yang dicurigai sebagai satu-satunya negara senjata nuklir di Timur Tengah (tidak mengkonfirmasi atau menyangkal kepemilikannya atas nuklir), Israel mempertahankan hak untuk melakukan serangan militer preemptive terhadap negara mana pun yang diyakini mungkin akan mengejar senjata nuklir.Serangan semacam itu dilakukan terhadap Irak dan Suriah masing-masing pada tahun 1981 dan 2007. Netanyahu dan pejabat lainnya telah mengklaim selama hampir satu dekade sekarang bahwa Iran hanya "berminggu-minggu" atau "berbulan-bulan" dari membangun nuklir pertamanya, tetapi belum melancarkan serangan ala Irak atau Suriah terhadap Republik Islam.Sebaliknya, Mossad diyakini telah membunuh setidaknya enam ilmuwan nuklir Iran.Iran dikenal memiliki persenjataan rudal balistik yang besar, serta sekutu di negara dan wilayah yang berbatasan dengan Zionis Israel.Sekutu ini telah berulang kali memperingatkan bahwa setiap tindakan agresi militer di pihak Zionis Israel dapat memicu perang regional besar.[IT/r]