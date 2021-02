Teheran Mengutuk Serangan Udara AS Di Suriah Timur

IslamTimes- Pernyataan itu muncul setelah pesawat tempur AS pada hari sebelumnya melakukan serangan udara di daerah-daerah di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr dekat perbatasan Suriah-Irak, yang pertama dari jenisnya di bawah Presiden Amerika yang baru Joe Biden.

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan udara baru-baru ini dari pasukan Amerika di Suriah Timur.Dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam, juru bicara Kementerian Saeed Khatibzadeh mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran mencolok hak asasi manusia dan hukum internasional.Serangan semacam itu terhadap Suriah merupakan kelanjutan dari agresi rezim Israel yang tak henti-hentinya di wilayah negara Arab, tambahnya.Pernyataan itu muncul setelah pesawat tempur AS pada hari sebelumnya melakukan serangan udara di daerah-daerah di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr dekat perbatasan Suriah-Irak, yang pertama dari jenisnya di bawah Presiden Amerika yang baru Joe Biden."Serangan ... telah terjadi dalam konteks di mana pasukan AS secara ilegal memasuki wilayah Suriah dalam beberapa tahun terakhir, menduduki wilayah negara itu dan menjarah sumber daya alamnya, termasuk minyak," yang merupakan hak milik negara Suriah, kata Khatibzadeh, menurut ke PressTV.Serangan udara, yang dilakukan terhadap fasilitas yang digunakan oleh pasukan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, telah ditanggapi dengan reaksi negatif, dengan banyak pengamat menyamakan pendekatan Biden dengan pendahulunya, Donald Trump.PMU - lebih dikenal sebagai Hashd al-Sha'abi - telah memerangi sisa-sisa kelompok teror Takfiri Daesh melintasi wilayah perbatasan Irak dan Suriah dalam koordinasi dengan pemerintah di kedua negara Arab."Pangkalan ilegal AS di tanah Suriah juga melatih pasukan teroris dan menggunakannya sebagai alat," kata Khatibzadeh lebih lanjut.Sebuah koalisi militer pimpinan AS telah aktif di dalam Suriah dengan dalih memerangi ISIS sejak September 2014 tanpa izin dari pemerintah Damaskus atau mandat PBB. Serangan militer AS di negara Arab dalam banyak kesempatan telah mengakibatkan korban sipil dan gagal memenuhi tujuan yang mereka nyatakan untuk melawan terorisme.(IT/TGM)