Ketua Liga Arab Dukung Posisi Arab Saudi dalam Kasus Khashoggi

Jamal Khashoggi -Saudi journalist.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyatakan dukungan pada hari Sabtu (27/2) untuk posisi Arab Saudi terkait kasus kolumnis yang dibunuh Jamal Khashoggi di tengah Amerika Serikat yang menyiratkan keterlibatan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman.

Pada hari Jumat (26/2), Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) AS membuka klasifikasi laporan yang mengatakan bahwa putra mahkota Saudi telah menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.Kemudian pada hari itu, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap mantan pejabat senior intelijen Saudi Ahmed al-Asiri dan Pasukan Intervensi Cepat."[Aboul Gheit] telah menyatakan dukungannya untuk pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi yang membantah kesimpulan laporan intelijen AS, menekankan bahwa yang terakhir bukanlah badan peradilan atau internasional dan bahwa masalah hak asasi manusia tidak boleh dipolitisasi," Liga Arab Sekretariat mengatakan di situsnya.Khashoggi hilang pada 2018 setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul.Pemerintah Saudi awalnya membantah mengetahui keberadaan Khashoggi tetapi akhirnya mengakui bahwa dia telah dibunuh di dalam misi diplomatik.Pemerintah Saudi menghukum beberapa orang atas peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi dan berulang kali membantah tuduhan bahwa anggota keluarga kerajaan terlibat dalam insiden tersebut.Posisi Arab Saudi telah didukung oleh sejumlah negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait.[IT/r]