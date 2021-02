Teheran Tidak Menyaksikan Perubahan Dalam Kebijakan JCPOA AS

IslamTimes- Amerika Serikat terus melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan Kesepakatan Nuklir, katanya menambahkan bahwa, namun cara mudah bagi Amerika Serikat untuk kembali ke meja JCPOA adalah dengan sepenuhnya melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Pemerintahan Joe Biden telah mengklaim dalam banyak kesempatan bahwa AS akan kembali ke JCPOA, tetapi sejauh ini, Teheran belum melihat perubahan dalam kebijakan mereka terhadap kesepakatan nuklir, kata utusan Iran untuk PBB.Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Al-Jazeera, Duta Besar Iran dan Perwakilan Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht-e Ravanchi menekankan bahwa Amerika Serikat telah melanggar perjanjian nuklir 2015.Amerika Serikat terus melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan Kesepakatan Nuklir, katanya menambahkan bahwa, namun cara mudah bagi Amerika Serikat untuk kembali ke meja JCPOA adalah dengan sepenuhnya melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.Pemerintahan Joe Biden telah mengklaim dalam banyak kesempatan bahwa Amerika Serikat akan kembali ke JCPOA, tetapi sejauh ini, kami belum melihat perubahan dalam kebijakan mereka terhadap kesepakatan nuklir, utusan Iran untuk PBB mengatakan, menambahkan, “Implementasi AS komitmen tidak memerlukan negosiasi ulang, kami yakin bahwa AS harus memenuhi kewajibannya berdasarkan UNSCR 2231 dan JCPOA. ”Washington-lah yang harus memutuskan apakah ingin mematuhi JCPOA, dan tidak perlu negosiasi untuk melakukannya, tegasnya.Dia merujuk pada langkah provokatif Washington baru-baru ini di wilayah tersebut, khususnya pembunuhan komandan tertinggi Iran Letnan Jenderal Qasem Soleimani, mengatakan bahwa ini sementara Iran tidak memiliki keinginan untuk melakukan langkah provokatif.Merujuk pada penarikan ilegal Trump dari JCPOA, janji kosong dari penandatangan lain untuk mengkompensasi kerusakan AS, Takht-e Ravanchi mengatakan bahwa Iran tidak punya pilihan selain menerapkan Rencana Aksi Strategis Parlemen yang juga sejalan dengan pasal 36 JCPOA.Di bagian lain dalam sambutannya, dia mengacu pada pedoman Pemimpin Revolusi Islam, menekankan bahwa tidak ada tempat bagi senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, dalam program pertahanan negara.Menyinggung langkah Iran untuk menghentikan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan untuk NPT, dia mengatakan bahwa negara tersebut terus menerapkan sepenuhnya dan tanpa batasan Perjanjian Pengamanan Komprehensif dengan IAEA seperti sebelumnya.(IT/TGM)