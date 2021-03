Pompeo: Rilis Laporan Khashoggi Adalah Tindakan 'Ceroboh dan Bermotif Politik'

Mike Pompeo, former US State Secretary.jpg

IslamTimes - Pada hari Jumat (26/2), intelijen AS mengumumkan laporan tentang pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, yang mengklaim bahwa putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, menyetujui pembunuhan tersebut.

Temuan publikasi itu segera dibantah oleh Riyadh, yang mendapat dukungan dari segelintir negara Arab lainnya. Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengkritik pemerintahan Biden karena mendeklasifikasi laporan intelijen tentang pembunuhan Khashoggi, menyebut langkah itu "sembrono" dan mengandung motif "politik" untuk merusak hubungan antara Washington dan Riyadh, menurut wawancara Pompeo Minggu (28/2) dengan Fox News."Itu ditujukan untuk merusak hubungan dengan kerajaan Arab Saudi melalui penggunaan intelijen dengan cara yang sebagai mantan direktur CIA, saya tidak akan pernah membela.Jadi saya menyesal mereka memilih untuk melakukannya. Ini adalah aksi politik.Kami tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana, pemerintahan kami meminta pertanggungjawaban yang kami ketahui," kata Pompeo, seraya menambahkan bahwa dia yakin bahwa pemerintah AS saat ini berupaya mengubah "mitra keamanan penting" menjadi "musuh".Menurut orang yang ditunjuk Trump, pemerintahan saat ini bermaksud "untuk mengembangkan hubungan dengan Iran" dengan biaya "menghancurkan satu dengan kerajaan Arab Saudi" dan menggunakan intelijen AS untuk melakukan perubahan.Pompeo juga mengklaim bahwa "Iran [...] telah membunuh jauh lebih banyak orang di seluruh dunia daripada kerajaan Arab Saudi selama empat tahun dan delapan tahun sebelumnya juga."Pompeo kemudian melontarkan tuduhan terhadap Iran, mengklaim bahwa "Ayatollah adalah tempat untuk melihat, Menteri Luar Negeri Zarif adalah tempat untuk melihat, Presiden Rouhani adalah tempat untuk mencari pembunuhan ekstrateritorial.”Ketika ditanya tentang tuduhan bahwa pemerintahan Trump "menutupi" pembunuhan Khashoggi, Pompeo mengklaim bahwa "beberapa lusin lebih orang" dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan yang "keterlaluan".“Kami tidak menutupinya sama sekali… Kami meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," katanya, menambahkan, "bahwa kami dapat mengidentifikasi.” Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan tak lama setelah rilis laporan intel Khashoggi bahwa Washington berusaha mengubah pendekatannya terhadap kerajaan Saudi, bukan "memutuskan hubungan", melainkan "menyesuaikannya kembali".Laporan tersebut, yang diterbitkan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI), menuduh Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan Khashoggi.Langkah tersebut melibatkan sejumlah sanksi yang dijatuhkan oleh Washington segera setelah rilis.Menurut pernyataan itu, 76 warga Arab Saudi dilarang mengeluarkan visa.Kerajaan menolak laporan itu sebagai "penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima".Khashoggi memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober 2018 untuk mendapatkan akta cerai untuk pernikahannya yang akan datang, tetapi tidak pernah keluar dari gedung.Menurut penuntut, dia dibunuh dan mayatnya dipotong-potong.Pemerintah Saudi membantah ada hubungan apa pun oleh keluarga kerajaan dengan pembunuhan itu dan telah meluncurkan penyelidikan internalnya sendiri yang menemukan beberapa tersangka yang dapat ditahan dan dibawa ke pengadilan.Sidang telah dimulai pada Januari 2019 di Arab Saudi, setelah 18 orang ditangkap.Lima tersangka dijatuhi hukuman mati dan tiga lainnya dengan hukuman penjara lama, tetapi pengadilan Saudi kemudian mengubah hukuman mati menjadi beberapa tahun penjara.[IT/r]