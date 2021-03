Moskow Akan Bereaksi Terhadap Sanksi AS 

IslamTimes- "Saya masih berpikir bahwa seseorang harus menunggu sanksi dan kemudian kami akan bereaksi tergantung pada konten dan sifat mereka. Bisa apa saja, Anda tahu, kami tidak dapat mengukur faktor mana yang akan memengaruhi pola pikir Washington. Kebijakan kami konsisten, dapat dimengerti. , beralasan, "katanya kepada TASS, Senin.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov mengatakan Moskow akan bereaksi terhadap sanksi yang diberlakukan oleh AS yang diumumkan pekan lalu tergantung pada konten dan sanksinya."Saya masih berpikir bahwa seseorang harus menunggu sanksi dan kemudian kami akan bereaksi tergantung pada konten dan sifat mereka. Bisa apa saja, Anda tahu, kami tidak dapat mengukur faktor mana yang akan memengaruhi pola pikir Washington. Kebijakan kami konsisten, dapat dimengerti. , beralasan, "katanya kepada TASS, Senin."Saya pikir tidak ada yang bisa mencela pihak Rusia karena menahan sesuatu. Dan mengenai suasana hati di Washington dan alasan berbagai keputusan dibuat, ini adalah masalah terpisah. Kami akan melihat apa intinya, pada akhirnya, dan kemudian di pihak kami akan mengevaluasi apa dan bagaimana menerima dan bagaimana bereaksi, "tambah diplomat senior itu.Pada 23 Februari, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada sebuah briefing untuk wartawan mengatakan bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk menanggapi dugaan tindakan tidak ramah Rusia dalam beberapa minggu mengomentari sebuah artikel di The Washington Post yang menyebutkan bahwa Washington sedang mempersiapkan sanksi dan tindakan lain terkait Moskow. atas serangan dunia maya besar-besaran di jaringan komputer AS serta situasi di sekitar blogger Rusia Alexey Navalny.(IT/TGM)