Satu Kontraktor Tewas Saat Sepuluh Roket Jatuh di Pangkalan Udara Irak yang Menampung Pasukan AS

Ain Al Asad, Iraqi Airbase hosting US forces.jpeg

IslamTimes - Ain Al Asad adalah salah satu dari dua pangkalan yang terkena serangan rudal balistik Iran pada 8 Januari 2020 sebagai tanggapan atas pembunuhan Mayor Jenderal Qasem Soleimani oleh serangan pesawat nir awak Amerika Serikat.

Pangkalan Udara Ain Al Asad, yang terletak di provinsi Al Anbar Irak dan menampung pasukan Irak dan AS, menjadi sasaran serangan roket besar-besaran pada hari Rabu (3/3), kantor berita pemerintah Irak INA melaporkan, mengutip sumber keamanan."Pangkalan Ain Al Asad diserang hari ini dengan 10 roket, menurut data awal," kata sumber itu.Militer AS kemudian mengkonfirmasi serangan roket itu, dengan mengatakan bahwa roket itu ditembakkan oleh IDF, menambahkan bahwa pasukan keamanan Irak sedang memimpin penyelidikan.Laporan awal: 10 roket IDF menargetkan pangkalan militer Irak, Pangkalan Udara Al Asad, yang menampung pasukan Koalisi, pada 3 Maret 2021 sekitar pukul 7:20 pagi (waktu Irak).SF Irak memimpin respons & investigasi. Informasi lebih lanjut akan dirilis setelah tersedia. - Juru Bicara OIR Kolonel Wayne Marotto (@OIRSpox) 3 Maret 2021Sebelumnya ada laporan proyektil 107 mm di media sosial. Gambar (c / o Sumber pemberontak Syiah Irak "Sabereen News") diduga menunjukkan truk Kia yang rusak digunakan sebagai landasan peluncuran untuk setidaknya 4 roket Katyusha 107 mm yang ditembakkan ke pasukan AS yang ditempatkan di Pangkalan Udara Ain al-Assad di Provinsi Anbar barat Irak. pic.twitter.com/ZbdcWwMhZs - Evan Kohlmann (@IntelTweet) 3 Maret 2021Namun, milisi Irak belakangan mengaku bertanggung jawab. #MEMPERBARUI Sebuah saluran Telegram terkait dengan # milisi yang didukung Iran di Irak mengklaim bahwa 14 [107 mm] roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan militer Ain al-Assad pagi ini. pic.twitter.com/AjgirB0TLY - Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 3 Maret 2021Pada awalnya, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan tersebut. Namun belakangan, sumber keamanan melaporkan bahwa seorang kontraktor sipil tewas dalam serangan itu.Pada 8 Januari, Pangkalan Udara Ain Al Asad serta Pangkalan Udara Erbil di utara negara itu terkena lusinan rudal yang diluncurkan oleh Iran sebagai tanggapan atas pembunuhan Soleimani.Iran dilaporkan telah memperingatkan Irak sebelumnya, yang pada gilirannya mungkin memberi pengarahan kepada pasukan AS yang ditempatkan di negara itu, memungkinkan mereka untuk berlindung di bunker yang telah disiapkan.Meskipun serangan rudal memang menyebabkan kerusakan substansial pada infrastruktur pangkalan tetapi tidak membunuh satu pun pasukan AS.[IT/r]