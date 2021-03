AS Harus Dimintai Pertanggungjawaban Enam Tahun Kejahatan Di Yaman

IslamTimes- “Mengetahui bahwa pendekatan tidak manusiawi mereka terhadap bangsa Yaman yang kuat, penyerang dan musuh rakyat Yaman - yang telah membunuh bangsa Yaman yang tidak bersalah selama enam tahun terakhir dan menghancurkan sumber daya dan infrastruktur negara besar ini dan memperoleh keuntungan dari perdagangan nyawa dan penjualan. senjata ke koalisi Saudi - berusaha untuk mengalihkan perhatian publik dan menyangkal kejahatan mereka melalui berbagai bentuk proyeksi. "

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengecam tuduhan pemerintahan Biden terhadap Iran terkait perang Yaman."Amerika tidak dapat bertindak sebagai penggugat dan membuat tuduhan tak berdasar terhadap orang lain," katanya dalam pernyataan Rabu, menambahkan bahwa AS harus bertanggung jawab atas enam tahun kejahatan di Yaman.Pernyataan itu muncul ketika Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menuduh Iran meningkatkan ketegangan di negara yang dilanda perang itu.“Mengetahui bahwa pendekatan tidak manusiawi mereka terhadap bangsa Yaman yang kuat, penyerang dan musuh rakyat Yaman - yang telah membunuh bangsa Yaman yang tidak bersalah selama enam tahun terakhir dan menghancurkan sumber daya dan infrastruktur negara besar ini dan memperoleh keuntungan dari perdagangan nyawa dan penjualan. senjata ke koalisi Saudi - berusaha untuk mengalihkan perhatian publik dan menyangkal kejahatan mereka melalui berbagai bentuk proyeksi. "Ini sementara ingatan bersejarah bangsa Yaman dan dunia tidak akan pernah melupakan kejahatan mereka dan mereka akan tetap terkenal dalam sejarah, tambahnya.Riyadh, bersama dengan kepala sekutunya di antaranya adalah Uni Emirat Arab (UEA), melancarkan perang di Yaman pada Maret 2015 dengan tujuan memasang kembali bekas pemerintah Yaman yang pro-Riyadh dan menghancurkan gerakan Houthi Ansarullah yang populer.Perang tersebut, yang juga disertai dengan pengepungan habis-habisan di Yaman, telah menewaskan lebih dari 110.000 orang dan mengubah negara Arab yang miskin itu menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia."Klaim pemerintah baru AS atas upaya untuk mengakhiri perang di Yaman datang karena kami belum menyaksikan langkah praktis untuk menghentikan agresi koalisi Saudi dan pemerintah ini melanjutkan pendekatan yang salah dari pemerintahan sebelumnya dalam membuat tuduhan tak berdasar dan mengabaikan realitas Yaman," tambah juru bicara itu.(IT/TGM)