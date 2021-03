Pencabutan Sanksi Ilegal Adalah Cara Tunggal Untuk Memajukan JCPOA

IslamTimes- Abbas Araghchi membuat pernyataan itu dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Hellenic Themistoklis Demiris pada hari Rabu.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Iran mengharapkan penandatangan JCPOA yang tersisa untuk menyelesaikan masalah melalui penyelesaian politik.Abbas Araghchi membuat pernyataan itu dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Hellenic Themistoklis Demiris pada hari Rabu.Kedua belah pihak berunding tentang perluasan hubungan bilateral serta perkembangan JCPOA terkini.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Iran akan sepenuhnya mematuhi kewajiban JCPOA jika Washington mencabut sanksi ilegal terhadap Republik Islam tersebut."Langkah Iran untuk mengurangi komitmen JCPOA sejalan dengan ketentuan Kesepakatan Nuklir dan sebagai tanggapan atas tidak terpenuhinya komitmen AS dan Eropa," tambahnya.Diplomat Iran lebih lanjut menyoroti bahwa Teheran telah mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi JCPOA dalam empat tahun terakhir.Mengacu pada upaya yang dilakukan oleh E3 untuk mengajukan rancangan resolusi, dia menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima perilaku serupa setelah kegagalan kampanye tekanan maksimum AS.Menurut Araghchi, mencabut sanksi ilegal AS adalah satu-satunya cara untuk memajukan JCPOA, menambahkan bahwa Iran mengharapkan penandatangan Kesepakatan Nuklir yang tersisa untuk menyelesaikan masalah melalui penyelesaian politik dan menghindari tindakan apa pun yang akan semakin meningkatkan ketegangan.Demiris, pada bagiannya, menekankan dukungan Yunani untuk menggunakan cara diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan, mencatat bahwa negara itu bersama dengan mitra Eropa selalu menentang penarikan AS dari Kesepakatan Nuklir dan penerapan sanksi sepihak terhadap Iran.(IT/TGM)