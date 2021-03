Roket Katusya Digunakan Dalam Serangan Roket Di Ain al-Asad

IslamTimes- Shafaq News juga mengutip seorang pejabat keamanan yang membenarkan berita tersebut dan melaporkan bahwa pangkalan koalisi AS di Ain al-Asad menjadi sasaran empat roket Katyusha.

Sumber Irak melaporkan bahwa pangkalan militer AS di Ain al-Asad menjadi sasaran roket.Pangkalan Ain al-Asad di provinsi Irak barat Al-Anbar menjadi sasaran roket, saluran Saberin Telegram melaporkan pada hari Rabu.Shafaq News juga mengutip seorang pejabat keamanan yang membenarkan berita tersebut dan melaporkan bahwa pangkalan koalisi AS di Ain al-Asad menjadi sasaran empat roket Katyusha.Al-Jazeera mengutip sumber keamanan Irak yang mengatakan bahwa 10 roket menghantam tanah di dekat pangkalan koalisi AS.Kantor Berita resmi Irak juga mengkonfirmasi berita tersebut dan menulis bahwa pangkalan ‌Ain al-Asad ditargetkan dengan 10 roket.Saberin News melaporkan bahwa pasukan AS telah menutup unit militer mereka di pangkalan Ain al-Asad dan menarik pasukan mereka dari menara pengawas.(IT/TGM)