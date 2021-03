Sheikh Naim Qassem - Hezbollah Deputy Secretary General

IslamTimes - Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem memperingatkan bahwa gerakan Perlawanan akan membuat pendudukan Zionis 'melihat bintang' jika menyerang Lebanon.

Dalam sebuah wawancara dengan Al-Mayadin pada Rabu (3/3) malam, Sheikh Qassem mengatakan Hizbullah "tetap dalam keadaan pertahanan, tetapi kami akan membuat 'Israel' melihat bintang jika menyerang" Lebanon.“Hizbullah dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak berniat memulai perang. Israel harus memahami bahwa arena tidak terbuka untuk itu, dan hari ini pertempuran akan dilakukan di dalam entitas Israel."Mengenai pembalasan Hizbullah atas pembunuhan salah satu pejuang Hizbullah di Suriah musim panas lalu, Sheikh Qassem menekankan bahwa persamaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Sayyid Hasan Nasrallah masih berlaku."Ketika mereka menyerang saudara kami di Suriah, kami memutuskan bahwa kami akan menanggapi serangan ini, dan keputusan seperti itu masih berlaku," tambah wakil kepala Hizbullah.Sementara itu, Sheikh Qassem mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar AS di Beirut telah mengontrak dua media Lebanon untuk menodai citra Hizbullah."Kedutaan Besar AS di Beirut membayar banyak uang kepada dua media ini untuk menerbitkan laporan harian tentang Hizbullah," kata Sheikh Qassem kepada Al-Mayadin.Mengenai masalah ledakan Pelabuhan Beirut, Sheikh Qassem mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dan ditujukan untuk mencoba menentukan apakah insiden itu disebabkan oleh tindakan sabotase, kesalahan atau serangan Israel. Investigasi yang dilakukan oleh AS, Prancis, dan Jerman yang bocor menemukan "kesalahan yang dilakukan, bukan tindakan kriminal yang disengaja".Dia menuntut penyelidikan itu diungkapkan sehingga keluarga dapat menerima kompensasi dari perusahaan asuransi dan menekankan bahwa bukan tugas Hizbullah untuk mengumumkan hasil penyelidikan, melainkan tugas peradilan dan otoritas terkait.Dalam konteks ini, Sheikh Qassem menunjuk pada "sekelompok politisi Lebanon yang tugas utamanya adalah menghubungkan setiap insiden secara langsung dengan Hizbullah untuk mendiskreditkannya."Menyinggung masalah pembentukan pemerintahan, ia menekankan bahwa masalahnya terletak pada ketidaksepakatan antara Presiden Aoun dan Calon PM Saad Hariri, yang menekankan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan krisis ini.Dalam hal ini, Syekh Qassem menyuarakan kesiapan berkelanjutan Hizbullah untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara Aoun dan Hariri.[IT/r]