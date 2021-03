Juru Bicara AEOI: Iran Tak Menerima Tekanan Dan Ancaman

IslamTimes- Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pengurangan Iran atas komitmen JCPOA dan implementasi rencana aksi strategis adalah konsekuensi dari non-komite penandatangan lainnya.

Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengatakan bahwa Iran tidak akan menerima tekanan dan ancaman, dengan alasan bahwa tindakan tersebut hanya akan menghancurkan sisa-sisa Kesepakatan Nuklir.Merujuk pada upaya yang dilakukan oleh E3 untuk menyampaikan resolusi anti-Iran, Behrouz Kamalvandi menekankan, “Kami selalu mengatakan bahwa Iran tidak menerima tekanan dan ancaman, terutama karena kami paling banyak bekerja sama dengan IAEA selama ini.”Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pengurangan Iran atas komitmen JCPOA dan implementasi rencana aksi strategis adalah konsekuensi dari non-komite penandatangan lainnya.Kamalvandi menyatakan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa harus bertanggung jawab atas pelanggaran komitmen mereka berdasarkan Kesepakatan Nuklir.“Jelas bila mereka belum memenuhi kewajibannya, cara-cara pemaksaan seperti resolusi tidak akan berdampak apa-apa selain menghancurkan sisa-sisa JCPOA,” tandasnya.Menurut juru bicara itu, Iran akan sepenuhnya mematuhi kewajiban JCPOA jika penandatangan lain mematuhi komitmen mereka di bawah Kesepakatan Nuklir.Inggris, Prancis, dan Jerman telah membatalkan rencana yang didukung AS untuk dewan pengawas nuklir PBB untuk mengkritik Iran karena mengurangi kerja sama dengan badan tersebut.Mantan Presiden AS Donald Trump menarik AS dari kesepakatan 2015, yang lebih dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis - ditambah Jerman dan Uni Eropa dan menerapkan kembali sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Republik Islam Iran.(IT/TGM)