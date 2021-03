Iran Siap Mentransfer Pengalaman Ilmiah Ke Suriah

IslamTimes- Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Abu Al-Hoda Al-Lahham, Chairman of the Chamber Board of Directors of Syria menekankan pentingnya peningkatan pertukaran perdagangan dan penggunaan pengalaman Iran di bidang teknologi, memperluas kerja sama antar pengusaha kedua negara, memfasilitasi transfer barang dan mendirikan bank bersama Iran-Suriah.

Wakil Presiden Iran untuk Sains dan Teknologi mengatakan bahwa Republik Islam Iran siap untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman ilmiahnya ke Suriah.Berbicara dalam pertemuannya dengan ketua dan anggota Board of Directors of Syria Chambers of Commerce pada Rabu, Sorena Sattari kembali menegaskan bahwa Iran siap untuk mentransfer pengalamannya dan mengekspor produksi ilmiahnya ke Suriah khususnya di bidang teknologi dan pelatihan siswa Suriah.Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Abu Al-Hoda Al-Lahham, Chairman of the Chamber Board of Directors of Syria menekankan pentingnya peningkatan pertukaran perdagangan dan penggunaan pengalaman Iran di bidang teknologi, memperluas kerja sama antar pengusaha kedua negara, memfasilitasi transfer barang dan mendirikan bank bersama Iran-Suriah.Menurut laporan itu, Pusat Inovasi dan Teknologi Iran dibuka di Zona Bebas Damaskus pada hari Rabu untuk memperkuat hubungan ilmiah dan ekonomi antara kedua negara dan menjalin hubungan antara perusahaan yang beroperasi di bidang bioteknologi, informasi dan nanoteknologi, komunikasi, industri sebagai serta menciptakan infrastruktur yang diperlukan.Wakil Presiden Iran untuk Sains dan Teknologi Sorena Sattari mengunjungi Suriah bersama dengan 40 perusahaan berbasis pengetahuan.Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Iran untuk Suriah Javad Torkabadi.Setibanya di Suriah, Sattari pertama kali bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pendidikan dan Penelitian Ilmiah Suriah Bassam Ibrahim.(IT/TGM)