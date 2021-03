Rouhani Kepada E3: IAEA Bukan Permainan Politik 

IslamTimes- "Tiga negara Eropa harus memahami bahwa IAEA adalah badan teknis dan memungkinkannya untuk melanjutkan pekerjaan teknisnya sendiri agar kesepakatan baik baru-baru ini antara Iran dan Badan tersebut tetap pada jalurnya," kata Rouhani pada sebuah acara pada hari Kamis.

Presiden Iran Hassan Rouhani sekali lagi memperingatkan tiga penandatangan Eropa untuk kesepakatan nuklir 2015 agar tidak mendorong rencana yang didukung AS pada pertemuan dewan pengawas nuklir PBB yang akan datang, mengatakan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bukan permainan politik.""Tiga negara Eropa harus memahami bahwa IAEA adalah badan teknis dan memungkinkannya untuk melanjutkan pekerjaan teknisnya sendiri agar kesepakatan baik baru-baru ini antara Iran dan Badan tersebut tetap pada jalurnya," kata Rouhani pada sebuah acara pada hari Kamis.“Agensi bukanlah tempat untuk permainan politik,” presiden memperingatkan Prancis, Inggris dan Jerman - juga dikenal sebagai E3 - menjelang sesi pemungutan suara di Dewan Gubernur IAEA yang diperkirakan akan diadakan pada hari Jumat.Dia mengatakan Teheran dan IAEA telah memiliki kerja sama yang baik seperti yang dikonfirmasi oleh laporan Agensi, menasihati ketiganya untuk tidak menghindari upaya yang akan merusak "hubungan yang sangat baik" antara kedua belah pihak.Troika negara-negara Eropa telah mengedarkan rancangan resolusi yang didukung AS untuk pertemuan Dewan Gubernur 35 negara IAEA yang akan datang menyuarakan "keprihatinan serius" atas berkurangnya kerja sama Iran dan mendesak Teheran untuk membalikkan langkah-langkah yang telah diambilnya dari tahun 2015 kesepakatan nuklir sebagai tanggapan atas penarikan AS dan pengenaan kembali sanksi yang telah dicabut oleh perjanjian itu.Iran telah memperingatkan terhadap adopsi resolusi anti-Iran, dengan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Republik Islam memiliki beberapa opsi sebagai respon langkah tersebut.Pada tanggal 23 Februari, Iran menghentikan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan untuk Perjanjian Perlindungan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) yang memungkinkan Badan untuk melakukan inspeksi mendadak fasilitas nuklir negara.(IT/TGM)