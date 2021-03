IslamTimes- "Ini adalah gadis kecil yang berdampak atas pilihan politisi yang kejam & tidak manusiawi di tempat yang jauh. Situasinya tidak unik di Iran. Bahkan di tengah COVID-19, AS terus menggunakan" tekanan maksimum "Trump yang gagal pada Iran,

Dalam sebuah tweet, Menlu Zarif mengupload gambar seorang gadis Iran berusia 6,5 tahun yang terkena dampak sanksi AS, menekankan bahwa pemerintahan baru AS masih melanjutkan kampanye "tekanan maksimum" Trump yang gagal."Ini adalah gadis kecil yang berdampak atas pilihan politisi yang kejam & tidak manusiawi di tempat yang jauh. Situasinya tidak unik di Iran. Bahkan di tengah COVID-19, AS terus menggunakan" tekanan maksimum "Trump yang gagal pada Iran," Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menulis di akun Twitter-nya pada hari Jumat saat menerbitkan pesan oleh seorang gadis Iran berusia 6,5 tahun bernama 'Yasna' yang mencoba menuntut pemerintah AS atas sanksi ilegal.Zarif mengakhiri tweetnya dengan mengatakan, "Bukankah sudah waktunya untuk mencoba sesuatu yang mungkin benar-benar berhasil?"(IT/TGM)