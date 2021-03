IslamTimes- Sementara itu, Juru Bicara Saeed Khatibzadeh mengatakan pada Kamis sore bahwa rencana untuk mengadopsi resolusi anti-Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dibatalkan berkat upaya diplomatik intensif di Teheran, Wina, dan ibu kota semua negara anggota Dewan Gubernur, khususnya E3, dan dengan kerjasama China dan Rusia.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif sekali lagi mengesampingkan kemungkinan untuk merundingkan kembali kesepakatan nuklir Iran, menyerukan kekuatan barat untuk "berhenti bersikap.""JCPOA tidak bisa dinegosiasikan ulang — titik. Jika 2021 bukan 2015, itu juga bukan 1945. Jadi, mari kita ubah Piagam PBB & hapus veto — yang begitu sering disalahgunakan oleh AS. Mari hentikan sikap — yang kita berdua lakukan 2003-2012 tidak berhasil— & turun ke penerapan JCPOA — yang kami berdua benar-benar tandatangani, "kata diplomat top Iran itu dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada Kamis malam setelah diumumkan pada Kamis sore bahwa Inggris, Prancis dan Jerman telah membatalkan rencana Dewan Gubernur IAEA untuk mengkritik Iran karena menghentikan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan IAEA.Sementara itu, Juru Bicara Saeed Khatibzadeh mengatakan pada Kamis sore bahwa rencana untuk mengadopsi resolusi anti-Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dibatalkan berkat upaya diplomatik intensif di Teheran, Wina, dan ibu kota semua negara anggota Dewan Gubernur, khususnya E3, dan dengan kerjasama China dan Rusia.Juru bicara pemerintah Iran Ali Rabei telah mengancam bahwa Teheran akan mempertimbangkan kembali perjanjiannya baru-baru ini dengan IAEA jika Dewan Gubernur pengawas nuklir mengeluarkan resolusi yang menentangnya.Setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir kekuatan dunia dengan Iran pada Mei 2018 dan menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada bangsa Iran yang diikuti oleh ketidakpedulian pihak-pihak Eropa terhadap perlunya mengkompensasi kerugian Iran sebagai akibat dari pelanggaran AS terhadap Iran. Dalam kesepakatan internasional, Iran mulai mengurangi komitmen JCPOA dalam lima langkah dan akhirnya menangguhkan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan pada Senin tengah malam 22 Februari.(IT/TGM)