Pejabat Tinggi Iran: Upaya Anti-Teror Soleimani Memungkinkan Paus Francis untuk Mengunjungi Irak dengan Aman

Qasem Soleimani alongside Iraqi Shia militia leader Abu Mahdi al-Muhandis

IslamTimes - Seorang pejabat senior Iran mengatakan pada hari Jumat (5/3) bahwa perjalanan Paus Francis ke Irak tidak akan cukup aman jika bukan karena operasi anti-teror yang sebelumnya diperintahkan oleh Soleimani dan komandan Irak Abu Mahdi Muhandis.

Jenderal Iran Qassem Soleimani, yang menjabat sebagai komandan Pasukan Quds elit Iran, dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak awal Januari yang diperintahkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.Pejabat militer AS mengklaim bahwa serangan "defensif" dilakukan karena pejabat Iran merencanakan serangan "dalam waktu dekat" terhadap pasukan AS.Hossein Amir-Abdollahian, yang bertindak sebagai penasihat khusus ketua Parlemen Iran, menyatakan dalam sebuah tweet bahwa jika bukan karena Soleimami, Muhandis dan "para martir perang melawan terorisme dan Daesh di Irak dan wilayah tersebut, Paus tidak akan bisa memasuki Irak hari ini dengan aman dan damai."Soleimani dan Muhandis, yang sebelumnya adalah wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak, keduanya tewas dalam serangan pesawat nir awak bulan Januari yang dilakukan di dekat Bandara Internasional Baghdad Irak.Beberapa hari kemudian, serangan balasan dilakukan terhadap pangkalan udara Ain al-Asad di Irak barat, yang menyebabkan puluhan anggota layanan AS menderita cedera otak traumatis, meskipun tidak ada yang meninggal karena luka-luka itu.[IT/r]