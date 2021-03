Iran Dikabarkan Mengirimkan 'Sinyal Positif' pada Pembicaraan Nuklir Informal

Europe and Iran.jpg

IslamTimes - Iran telah memberikan "sinyal positif" tentang memulai pembicaraan informal di tingkat internasional, beberapa sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Reuters. "Segalanya bergerak ke arah yang benar," kata sumber diplomatik Prancis.

Bulan lalu, Uni Eropa mengusulkan untuk mengadakan pembicaraan informal antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi Tehran menolak tawaran tersebut, dengan mengatakan bahwa AS harus bergerak lebih dulu jika hubungan ingin membaik."Kami mendapat sinyal positif minggu ini dan terutama dalam beberapa hari terakhir." Menurut sumber itu, tujuannya adalah untuk mengajak Tehran dan anggota Dewan Keamanan PBB sebelum dimulainya Nowruz, Tahun Baru Iran, pada 20 Maret, menambahkan bahwa jendela juga akan menyempit mulai pertengahan April karena kampanye pemilu presiden Iran..Sumber tersebut mengatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memastikan pertemuan dapat berlangsung "dalam beberapa hari atau minggu mendatang."Sumber Eropa lainnya juga mengatakan telah ada sinyal positif dari Iran.Sumber Prancis, bagaimanapun, mengatakan bahwa politik internal Iran menyebabkan "kendala" bagi pemerintah, yang tidak ingin duduk di meja perundingan dengan Washington jika tidak ada jaminan bahwa sanksi akan dicabut setelah negosiasi.Hambatan utama pembicaraan adalah bahwa Iran menetapkan prasyarat untuk hadir, sesuatu yang tidak akan diterima AS, kata para diplomat.“Ini bukan masalah memberikan jaminan atas sesuatu yang akan kita lakukan. Itu duduk dan memastikan bahwa ... bahwa kedua belah pihak mengambil langkah-langkah positif," kata seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters.Sebelumnya, negara-negara Eropa menahan diri untuk tidak menyerahkan resolusi kepada Badan Energi Atom Internasional yang akan menegur Iran karena membatasi kegiatan inspeksi badan tersebut.Amerika Serikat menyambut baik keputusan tersebut.Kepala IAEA Rafael Grossi mengatakan pada hari Kamis (4/3) bahwa Iran bersedia untuk duduk bersama para ahli teknis badan tersebut untuk membahas situasi tersebut, termasuk penemuan partikel uranium baru-baru ini di lokasi yang diduga nuklir.[IT/r]