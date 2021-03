Politisi AS: Serangan Biden terhadap Pasukan Anti-Teror di Suriah, Hadiah untuk Teroris Daesh

US President Joe Biden.jpg

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah membantu teroris Daesh di Suriah dan Irak setelah dia memerintahkan serangan udara terhadap fasilitas milik kelompok perlawanan anti-teror di perbatasan Irak-Suriah, kata seorang politisi AS.

Biden mengizinkan serangan mematikan itu akhir bulan lalu, menghancurkan fasilitas di titik perbatasan Suriah yang digunakan oleh Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, juga dikenal sebagai Hashd al-Sha'abi, termasuk anggota Kata'ib Hezbollah dan kelompok Kata'ib Sayyid al-Shuhada.Gedung Putih mengklaim tanpa memberikan bukti apa pun bahwa serangan fatal itu sebagai tanggapan atas serangan terhadap personel Amerika dan sekutunya di Irak.Richard Black, seorang anggota Republik dari Senat Negara Bagian Virginia mengatakan kepada Press TV bahwa, “Pasukan PMU (Irak) terutama berperang melawan Daesh, dan mereka sangat efektif melawan mereka. Oleh karena itu, ketika AS menyerang PMU, itu membantu teroris Daesh di Irak dan Suriah."Serangan fatal AS dilakukan setelah roket menghantam Zona Hijau di Baghdad, yang menampung kedutaan besar AS dan misi diplomatik lainnya pada akhir Februari.Pangkalan militer Amerika di Bandara Internasional Erbil juga telah diserang dengan cara yang sama sebelumnya.“Administrasi Biden memilih untuk menggunakan serangan roket di Zona Hijau sebagai dalih untuk menyerang pasukan (anti-teror) Irak, yang secara efektif memblokir militan Daesh untuk beroperasi di sepanjang perbatasan Suriah-Irak. Serangan itu menargetkan wilayah kedaulatan Suriah dan jelas melanggar hukum internasional,” kata Black.Politisi AS mencatat bahwa, "AS tidak mungkin benar-benar tahu siapa yang menembakkan roket." Sisa-sisa ISIS, yang berusaha kembali setelah kelompok teroris Takfiri ditaklukkan di Irak pada 2017, telah beralih ke taktik baru melawan pasukan anti-teror, kata Black.“Kebijakan (AS) yang selalu mengasumsikan bahwa pasukan anti-teror Irak menembakkan roket memberi Daesh kekuatan untuk memicu serangan udara Amerika terhadap musuh-musuhnya kapan pun Daesh memilihnya. Daesh menembakkan roket; kami menyalahkan milisi Irak; AS membom pasukan Irak. Strategi itu tidak adil dan tidak bermoral,” tambah Republikan AS itu.Dia mengatakan CNN mengutip pejabat AS, yang secara keliru menyebut korban Irak sebagai militan."Ini menyiratkan bahwa orang Irak yang tewas di fasilitas yang dibom (di perbatasan dengan Suriah) adalah "teroris" daripada elemen sah Angkatan Bersenjata Irak," Black menggarisbawahi.Serangan Presiden Biden di Suriah telah dikritik tajam oleh kedua partai politik AS karena dia memutuskan untuk melancarkan serangan udara tanpa berkonsultasi dengan Kongres.Black mengatakan kepada Press TV bahwa Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia, yang bertugas di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menuntut agar orang Amerika mengetahui pembenaran untuk menyerang sasaran tanpa terlebih dahulu datang ke Kongres.Kaine berkata, "Tindakan militer ofensif tanpa persetujuan Kongres bukanlah konstitusional, tidak ada keadaan luar biasa."Senator Republik Rand Paul dari Kentucky, lawan paling gigih dari perang Amerika yang tidak diumumkan melawan Suriah dan Irak men-tweet, "Otoritas apa yang dimiliki @POTUS untuk menyerang Suriah?"“Beberapa orang di Kongres mengkritik penggunaan ekspansif otorisasi 2001 dan 2002 terbuka untuk penggunaan kekuatan militer [AUMF] yang membuka jalan bagi AS untuk menginvasi Afghanistan dan Irak. Mereka telah digunakan untuk membenarkan 41 operasi militer di 19 negara. Tidak ada bangsa di dunia ini yang melakukan lebih banyak serangan militer terhadap negara asing selain AS,” kata Black.Sejak menjabat, Biden tidak hanya mengikuti jejak Trump terkait Suriah, tetapi juga meningkatkan kebijakan intervensionis AS di negara yang dilanda perang itu. Dua hari setelah pelantikan Presiden Biden, pasukan AS yang diperintahkan Trump keluar dari Suriah, dikirim kembali dari Irak.Tidak jelas apakah Presiden Biden bahkan dibuat tidak sadar bahwa pasukan sedang dikirim kembali ke Suriah,” kata Black.Politisi AS mengecam kompleks industri militer AS dan "Deep State" karena memperkuat kebijakan hangat dan hegemonik Amerika, dan menghalangi jalan menuju perdamaian.“Elemen-elemen di Deep State akan bekerja keras untuk memblokir setiap gerakan menuju perdamaian. Kelanjutan perang sangat menguntungkan sehingga setiap langkah menuju perdamaian akan menghadapi perlawanan keras,” kata Black.“Adalah kewenangan Presiden AS untuk menghentikan perang ini. Namun, dia tidak dapat mencapai ini tanpa mengeluarkan pasukan militer dari wilayah tersebut. AS telah berulang kali menggunakan serangan terhadap pasukan militernya sebagai pembenaran untuk penambahan pasukan baru. Jika Joe Biden ingin menciptakan warisan yang langgeng dan positif, dia akan memerintahkan semua pasukan AS untuk meninggalkan Timur Tengah dalam waktu 90 hari. Namun, saya tidak menyangka ini terjadi,” politisi AS itu menggarisbawahi.[IT/r]