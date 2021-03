Anggota Parlemen Demokrat dan Republik Mendesak Biden untuk Menyertakan Rudal Balistik dan Dukungan Proksi dalam Kesepakatan Iran

Iran and Iranian deal.jpg

IslamTimes - Sebuah kelompok bipartisan 140 anggota DPR AS menandatangani surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mendesak Gedung Putih untuk mengadopsi pendekatan yang lebih "komprehensif" terhadap Iran dan menangani tidak hanya program nuklirnya tetapi juga masalah lain saat merundingkan kesepakatan baru dengan republik Islam.

Presiden Joe Biden sebelumnya menyatakan minatnya untuk mengembalikan AS ke kesepakatan nuklir Iran.Namun, sejauh ini Gedung Putih telah menuntut agar Tehran mengambil langkah pertama untuk kembali ke kepatuhan.Iran menghindari ketentuan kesepakatan itu sebagai tanggapan atas sanksi ekonomi AS dan sejauh ini menolak untuk mundur kecuali Washington mencabut sanksinya terlebih dahulu.Para penandatangan bersikeras bahwa Washington menangani "berbagai ancaman" yang konon ditimbulkan oleh Iran."Sebagai Demokrat dan Republik dari seluruh spektrum politik, kami bersatu dalam mencegah senjata nuklir Iran dan menangani berbagai perilaku terlarang Iran," kata surat itu.Sejauh ini, Demokrat dan Republik gagal mencapai persatuan penuh sehubungan dengan kebijakan apa yang harus diterapkan Washington terhadap Teheran.70 Demokrat dan 70 anggota Partai Republik yang menandatangani surat yang ditujukan kepada Blinken mengatakan, bagaimanapun, bahwa mereka memiliki "konsensus bipartisan" dalam berbagai masalah.140 anggota parlemen AS bersikeras bahwa setiap kesepakatan baru antara AS dan Iran harus terlebih dahulu membahas tiga hal yang telah lama mengkhawatirkan Washington: kemungkinan Iran memperoleh senjata nuklir, program rudal balistik negara itu, dan dukungannya terhadap berbagai proksi di wilayah tersebut.[IT/r]