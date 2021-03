Pemimpin Ansarullah Memperingatkan Plot AS-Israel untuk Mengeksploitasi Rakyatdan Sumber Daya Yaman

Abdul-Malik al-Houthi, Leader of Yemen’s Houthi Ansarullah movement.jpg

IslamTimes - Pemimpin gerakan Houthi Ansarullah Yaman Abdul-Malik al-Houthi telah memperingatkan tentang plot AS-Israel melawan Yaman, mengatakan Washington ingin mengeksploitasi rakyat dan sumber daya Yaman, serta mengambil kendali posisi strategisnya.

Houthi, yang berbicara pada peringatan kemartiran Hussein Badreddin al-Houthi, mantan pemimpin Ansarullah, mengatakan Amerika Serikat sedang merencanakan untuk menargetkan negaranya, seperti yang dilakukannya dengan Irak dan Afghanistan."Yaman adalah salah satu negara yang menjadi sasaran konspirasi AS dan seperti yang diakui para pemimpin AS, mereka menempatkan Yaman dalam daftar negara sasaran setelah Afghanistan dan Irak," katanya.Dia menambahkan bahwa posisi strategis Yaman dan sumber dayanya mendorong AS untuk menargetkan negara tersebut, mencatat “invasi AS ke negara kita adalah…. sepenuhnya dan jika bangsa kita melepaskan tanggung jawabnya untuk melawan konspirasi ini, itu berarti ia telah menyerah."Menteri Yaman mendesak PBB untuk mencegah bencana kemanusiaan Houthi mengatakan AS datang ke Yaman dengan dalih melatih pasukan Angkatan Darat Yaman dan kemudian mulai membangun pangkalan untuk meningkatkan dominasinya atas negara itu.Pemimpin Yaman itu juga mengecam Israel dan Barat karena menyebarkan terorisme Takfiri dengan tujuan mendapatkan kendali di wilayah tersebut.Dia mengatakan "Kelompok Takfiri beroperasi secara paralel dengan skema Barat yang dipimpin AS untuk menipu negara-negara dengan kedok memerangi terorisme."“Takfiris diciptakan untuk membantu mencapai tujuan hegemoni AS dan beroperasi sesuai dengan tujuan Amerika,” tambahnya.Menunjuk pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda Takfiri di berbagai negara, termasuk Suriah, Lebanon, Yaman dan Irak, pemimpin Ansarullah itu mengatakan hanya rezim Zionis Israel yang kebal terhadap serangan mereka, dengan alasan bahwa Takfiris telah beroperasi sesuai dengan keinginan rezim Zionis.'Mengakhiri agresi pimpinan Saudi, kunci blokade untuk perdamaian abadi di Yaman.'[IT/r]