Laporan: Iran Menolak Step-by-Step Kembalinya Kesepakatan Nuklir

Bushehr nuclear power plant, in southern Iran.jpg

IslamTimes - Tehran menentang langkah demi langkah kebangkitan kesepakatan nuklir Iran, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), kantor berita Iran Press TV mengutip seorang pejabat keamanan senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan.

Akhir bulan lalu, Washington dilaporkan menyatakan kekecewaannya atas penolakan Tehran atas undangan AS untuk menghadiri pembicaraan langsung tentang kesepakatan nuklir Iran 2015.Sumber itu menggarisbawahi bahwa Republik Islam hanya akan menerima penghapusan penuh sanksi ‘anti-Iran’ AS sebelum kembali ke kepatuhan penuh dengan JCPOA.Pejabat itu mengatakan kepada Press TV bahwa "Kata-kata dan tindakan dangkal Amerika tidak dapat diterima oleh Iran" dan bahwa Tehran tidak akan mengadakan pembicaraan resmi atau tidak resmi dengan AS sebelum sanksi dicabut sepenuhnya.Pernyataan itu muncul setelah Gedung Putih dilaporkan mengatakan pada akhir Februari bahwa mereka kecewa atas penolakan Iran atas undangan untuk menghadiri pembicaraan langsung mengenai JCPOA.Pada saat yang sama, Washington mengisyaratkan kesiapan "untuk terlibat kembali dalam diplomasi yang berarti untuk mencapai pengembalian bersama untuk mematuhi komitmen [kesepakatan]".Ini menyusul juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh yang menyatakan bahwa Iran tidak menganggap waktu yang "cocok" untuk pertemuan informal mengenai kesepakatan nuklir.[IT/r]