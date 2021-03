Kunjungan Netanyahu ke UEA Dibatalkan Karena Istri Sakit

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab pada hari Kamis (11/3), dalam kunjungan resmi pertama oleh seorang pemimpin Zionis Israel. Kunjungan Netanyahu ke Uni Emirat Arab telah dibatalkan, menurut penyiar publik Zionis Israel Kan.



Menurut Times of Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membatalkan perjalanannya ke UEA karena istrinya sakit.



Sara Netanyahu dirawat di rumah sakit karena infeksi usus buntu pada malam sebelum kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke UEA, lapor media pada Kamis dini hari.



Menurut Times of Israel, Sara Netanyahu dibawa ke rumah sakit setelah merasa tidak enak badan dan mungkin harus menghabiskan beberapa hari di fasilitas medis.



Laporan media lain mengklaim bahwa Yordania telah memblokir penerbangan yang direncanakan Netanyahu ke Uni Emirat Arab memasuki wilayah udaranya.



UEA dan Zionis Israel mencapai kesepakatan yang ditengahi AS, yang secara resmi dikenal sebagai Abraham Accords, untuk menormalkan hubungan mereka pada bulan Agustus dan meratifikasinya pada bulan Oktober.



UEA setuju untuk membuka kedutaan besar di Tel Aviv, sementara Zionis Israel mengatakan akan mendirikan misi diplomatik di Abu Dhabi.[IT/r]