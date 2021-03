Lobi Yahudi Di AS Menyambut Baik Sanksi Pertama Biden Terhadap Iran

IslamTimes- Konferensi Presiden Organisasi Besar Yahudi Amerika, yang merupakan kelompok lobi berpengaruh di Amerika Serikat untuk rezim Zionis, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa tentang pemerintah Joe Biden yang memboikot dua pejabat Iran.

Konferensi Presiden Organisasi Besar Yahudi Amerika, yang merupakan kelompok lobi berpengaruh di Amerika Serikat untuk rezim Zionis, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa tentang pemerintah Joe Biden yang memboikot dua pejabat Iran.Konferensi tersebut terdiri dari 51 organisasi Yahudi Amerika dan bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Washington dan Tel Aviv dan membangun konsensus di antara organisasi-organisasi Yahudi Amerika tentang interaksi mereka dengan pemerintah AS.Arthur Stark, Ketua, William Daroff, CEO, dan Malcolm Hoenlein, Wakil Ketua Konferensi Presiden Organisasi Besar Yahudi Amerika dalam pernyataan bersama mengumumkan, "Kami memuji pemerintahan Biden untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjatuhkan sanksi kepada Ali Hemmtian dan Massoud Safdarian dua pejabat Iran. "Para pemimpin lobi rezim Zionis ini kemudian mengulangi klaim tak berdasar pejabat Washington terhadap kedua warga Iran tersebut tentang keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia.Pada Selasa malam, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menjatuhkan sanksi pertamanya terhadap Iran. Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menempatkan Ali Hemmatian dan Massoud Safdarian dalam daftar sanksi.(IT/TGM)