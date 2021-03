Iran Kepada Inggris: Pencabutan Sanksi Jalan Jelas Menuju Diplomasi 

IslamTimes- Rouhani menggarisbawahi bahwa AS mengklaim bersedia menghidupkan kembali JCPOA, namun Washington belum mengadopsi langkah-langkah praktis dalam hal ini.

Presiden Iran mengatakan bahwa jalan yang jelas menuju diplomasi adalah mencabut sanksi serta pemenuhan kewajiban AS berdasarkan Kesepakatan Nuklir.Hassan Rouhani membuat pernyataan dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Rabu, mencatat, “Kerja sama internasional telah rusak sebagai akibat dari kebijakan Trump, dan sayangnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan belum berfungsi dengan baik dan tidak memihak selama ini, dan sekarang saatnya untuk bekerja sama untuk mengatasi kekurangan ini. ”Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketidakpatuhan pihak-pihak Eropa di bawah JCPOA hanya menghancurkan kepercayaan orang terhadap mereka.Rouhani menggarisbawahi bahwa AS mengklaim bersedia menghidupkan kembali JCPOA, namun Washington belum mengadopsi langkah-langkah praktis dalam hal ini.Dia lebih lanjut menyatakan bahwa E3 membuat keputusan yang tepat untuk membatalkan resolusi anti-Iran di Dewan Gubernur IAEA.Menyatakan bahwa Iran tidak dapat dan seharusnya tidak menjadi satu-satunya pihak yang membayar biaya pemeliharaan JCPOA, dia menambahkan bahwa semua tindakan yang telah diambil Iran sejauh ini berada dalam kerangka Kesepakatan Nuklir dan bertujuan untuk menjaga perjanjian.Presiden Iran menggarisbawahi bahwa sanksi AS membatasi akses Iran ke aset keuangannya di tengah pandemi COVID-19.(IT/TGM)