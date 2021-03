Mencabut Sanksi Adalah Syarat Untuk Melanjutkan Pembicaraan Nuklir

IslamTimes- Seyyed Abbas Araghchi membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Almasirah pada Rabu. dan mengatakan bahwa kepatuhan pada perjanjian nuklir berarti bahwa tidak ada satu kata pun yang dikurangi dari perjanjian ini dan tidak ada satu kata pun yang ditambahkan padanya, jadi, masalah ini cukup jelas.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik menegaskan bahwa pencabutan nyata sanksi AS terhadap Republik Islam Iran adalah syarat untuk dimulainya kembali pembicaraan nuklir, JCPOA.Seyyed Abbas Araghchi membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Almasirah pada Rabu. dan mengatakan bahwa kepatuhan pada perjanjian nuklir berarti bahwa tidak ada satu kata pun yang dikurangi dari perjanjian ini dan tidak ada satu kata pun yang ditambahkan padanya, jadi, masalah ini cukup jelas.Mengenai krisis Yaman, Araghchi berkata, "Kami telah mengusulkan inisiatif untuk krisis di Yaman sejak awal agresi Koalisi Arab, dan kami selalu siap membantu setiap dialog yang mengakhiri penderitaan rakyat Yaman dan perang kejam ini. "Penarikan kontroversial dan sepihak pemerintahan Trump dari kesepakatan nuklir Iran, alias JCPOA, pada 8 Mei 2018 tidak menghasilkan apa-apa bagi Gedung Putih dalam dua tahun terakhir, dan akhirnya pemerintahan baru AS di bawah Biden memutuskan untuk menarik diri dari sepihak ini, kritiknya.Pada 18 Februari 2021, pemerintahan Biden secara resmi mencabut klaim bekas pemerintahan AS atas penerapan sanksi DK PBB terhadap Iran, sebuah langkah yang telah diambil oleh Washington sebagai langkah pertama dalam perjalanan kembali ke JCPOA adalah langkah seremonial yang diperlukan tetapi tidak cukup, Deputi Menteri Luar Negeri Araghchi menambahkan.(IT/TGM)