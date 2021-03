Bangsa Iran Adalah Pemenang Dari Perang Dayakarsa Dengan AS

IslamTimes- Dia mengatakan bahwa saat ini para penguasa AS yang baru terus-menerus mengakui bahwa kebijakan "tekanan maksimum" yang dilakukan oleh bekas pemerintahan AS terhadap Iran telah gagal.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa mantan pemerintahan AS melakukan yang terbaik untuk membuat bangsa Iran tunduk", tetapi bangsa Iran yang akhirnya muncul sebagai pemenang perang dayakarsa ini.Berbicara pada hari Kamis dalam upacara pengukuhan sejumlah proyek nasional pada kesempatan peringatan wahyu pertama Nabi Muhammad, Idul Mab'ath, Rouhani menegaskan kembali bahwa bangsa negara itu meredakan efek sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah AS dengan perlawanan dan ketekunan mereka.Dia mengatakan bahwa saat ini para penguasa AS yang baru terus-menerus mengakui bahwa kebijakan "tekanan maksimum" yang dilakukan oleh bekas pemerintahan AS terhadap Iran telah gagal.Rouhani juga mengutip sebuah ayat dari Alquran yang menyerukan semua pencari kebebasan di seluruh dunia untuk melawan penindasan, berjanji bahwa Tuhan Yang Mahakuasa akan memberi mereka kemenangan.Merujuk pada sanksi sepihak AS terhadap Iran selama tiga tahun terakhir, Rouhani berkata, "Rakyat kami melewati hari-hari yang sangat sulit, terutama secara ekonomi, tetapi mereka mencapai kemenangan besar dan cemerlang di arena moral, politik dan hukum."Dia menyentuh kebutuhan untuk mengamati etika kenabian Nabi Suci Islam, mencatat bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semua manusia dan semua dunia, dan dunia bahkan menggunakan rahmatnya hari ini.Dia menunjuk pada penyebaran virus corona di negara itu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada staf medis yang mengambil langkah besar dalam mengatasi penyakit virus corona baru, COVID-19, di seluruh negeri.(IT/TGM)