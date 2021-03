Mantan Kepala Mossad Memperingatkan Pejabat Israel agar Tidak Meremehkan Kemampuan Militer Iran

Iranian force in Zionis Israel media

IslamTimes - Mantan kepala Mossad Tamir Pardo memperingatkan para pejabat Zionis Israel agar tidak meremehkan kemampuan militer Iran saat menangani program nuklirnya, menambahkan bahwa Zionis 'Israel' tidak akan pernah bisa memberantasnya dengan memberikan pukulan ke Republik Islam.

Berbicara di konferensi keamanan 'nasional' Zionis Israel, Pardo menunjukkan bahwa kemampuan militer Zionis Israel terbatas dan bahwa pemerintah AS tidak siap untuk terlibat dalam perang habis-habisan di Iran.Pakar Zionis mengatakan, selama konferensi, bahwa Zionis 'Israel' menghadapi banyak komplikasi dalam mendekati sikap AS terhadap kesepakatan nuklir Iran, mengungkapkan sudut pandang yang kontradiktif dalam hal ini.Analis Zionis Israel menganggap bahwa Tel Aviv harus mengungkapkan keprihatinannya tentang kecenderungan AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran, bagaimanapun, bahwa para pejabat Zionis harus tetap kooperatif dengan pemerintah AS.[IT/r]