Brigadier General Esmail Qaani -Commander of the Quds Force of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC).jpg

IslamTimes - Komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Brigadir Jenderal Esmaeil Qaani menekankan kerentanan entitas Zionis yang semakin meningkat, memperingatkan rezim pendudukan itu bahwa bahkan tembok yang telah dibangun di sekelilingnya sendiri akan dihancurkan.

Berbicara dalam sebuah konferensi di kota Masyhad di timur laut Iran pada hari Jumat (12/3), Jenderal Qaani mengatakan kekuatan arogan dunia, terutama AS dan Zionis 'Israel', telah menjadi lebih lemah dari sebelumnya.“Meskipun Zionis Israel memiliki semua peralatan dunia yang dapat digunakan, Israel sedang membangun tembok di sekelilingnya sendiri - dengan lebar satu meter dan tinggi enam meter - agar tetap aman. Tapi mereka (Zionis) harus yakin bahwa kami akan menghancurkan tembok itu juga,” tambah komandan IRGC itu. [IT/r]Dia juga memperingatkan AS terhadap konsekuensi pembunuhan komandan tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Suleimani di Baghdad Januari 2020. “Kami telah menjelaskan bahwa kami akan mematahkan tulang penjahat AS. Suara dari mereka yang retak akan terdengar pada waktu yang tepat,” kata komandan Iran tersebut seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.Pada Januari 2020, serangan pesawat nir awak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad membunuh Jenderal Suleimani, mantan komandan Pasukan Quds dari IRGC Iran. Serangan itu, yang juga menewaskan Wakil Kepala pasukan paramiliter Hashd Shaabi Irak, Abu Mahdi Al-Muhandis, terjadi saat Jenderal Soleimani melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Irak.[IT/r]