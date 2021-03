"Lamunan Penaklukan Yaman dalam '3 Minggu' Belum Terwujud dalam 6 Tahun"

Saeed Kahtibzadeh, Iranian Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Iran mengecam Arab Saudi pada hari Jumat (12/3), mengatakan Kerajaan Saudi telah menentang prinsip-prinsip moralitas dengan melancarkan perang di Yaman.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mendesak Riyadh dalam sebuah tweet untuk berhenti membunuh sesama Muslim."Lamunan menaklukkan Yaman dalam '3 minggu' belum terwujud dalam 6 tahun," kata juru bicara itu.Arab Saudi melancarkan agresi militer yang menghancurkan terhadap Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sejumlah negara sekutunya, seperti UEA, dan dengan dukungan senjata dari AS dan beberapa negara Barat.Tujuannya adalah untuk memulihkan kekuasaan rezim mantan presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi yang didukung Riyadh dan mengalahkan gerakan revolusioner Houthi Ansarullah yang telah menguasai masalah-masalah kenegaraan.Sejak itu, lebih dari 100.000 orang telah terbunuh, menurut Proyek Lokasi Konflik Bersenjata dan Data Peristiwa (ACLED) yang berbasis di AS. Riyadh juga telah memberlakukan blokade keras di negara Arab yang miskin itu, membuat kondisi kemanusiaan semakin mengerikan.[IT/r]