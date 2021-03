Houthi Menjelaskan Rencana Gencatan Senjata AS untuk Yaman sebagai 'Petualangan Berbahaya'

Yemeni Houthi Ansarullah fighter dressed in camouflage.jpg

IslamTimes - Pejuang Syiah Houthi menggambarkan rencana gencatan senjata AS untuk Yaman sebagai "petualangan berbahaya" yang dapat memperburuk situasi di negara Arab itu.

Pada hari Jumat (12/3), Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, mengatakan bahwa pembicaraannya baru-baru ini dengan para pemimpin Yaman dan Teluk telah mencapai "rencana yang baik" untuk gencatan senjata di negara yang dilanda perang itu, tetapi proposal tersebut menunggu persetujuan dari pemimpin faksi oposisi bersenjata Houthi.."Usulan utusan khusus AS adalah petualangan yang dapat meninggalkan Yaman dalam situasi yang lebih berbahaya daripada yang sekarang. Proposal AS tidak memiliki hal baru, hanya persyaratan Arab Saudi untuk gencatan senjata. Jika usulan Washington dapat diterima, kami akan sepakat. mereka selama pembicaraan dengan Arab Saudi," juru bicara Houthi, Mohammed Abdessalam, mengatakan kepada penyiar Almasirah pada Jumat (12/3) malam.Dari sudut pandangnya, inisiatif AS tidak termasuk menghentikan tembakan atau mengangkat pengepungan dari Yaman utara.Yaman, negara termiskin di Timur Tengah, telah dilanda konflik bersenjata antara pasukan pemerintah yang dipimpin oleh presiden di pengasingan Abd Rabbuh Mansur Hadi dan gerakan Houthi sejak 2014.Sebuah koalisi Arab, yang dipimpin oleh Arab Saudi, melancarkan serangan militer untuk mendukung pemerintah Hadi yang diakui secara internasional pada tahun 2015.Houthi terus mempertahankan kendali atas sebagian besar bagian utara negara itu, termasuk ibu kota Sanaa.[IT/r]