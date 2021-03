Laporan: Inggris Akan Meningkatkan Jumlah Hulu ledak Nuklir yang Dapat Ditimbun

UK to increase number of nuclear warheads it can stockpile.jpg

IslamTimes - Inggris diperkirakan memiliki sekitar 195 senjata nuklir, 120 di antaranya tersedia secara operasional, menurut laporan April 2020 oleh Center for Arms Control and Non-Proliferation.

Hulu ledak yang dikerahkan Inggris dikendalikan oleh Angkatan Laut Kerajaan.Pemerintah Inggris diperkirakan akan meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir yang dapat ditimbunnya, deputi editor politik The Telegraph, Lucy Fisher, tweet pada hari Jumat (12/3).Menurut Fisher, pengumuman resmi tentang peningkatan jumlah hulu ledak nuklir diharapkan akan dipublikasikan dalam The Integrated Review of Security, Defense, Development and Foreign Policy pada hari Selasa.Kajian tersebut, yang akan dirilis pada 16 Maret, akan menggambarkan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, dan pembangunan internasional pemerintah Inggris.Dalam tweetnya, Fisher juga mencatat bahwa Inggris memiliki sekitar 180 hulu ledak yang ditimbun.Potensi peningkatan jumlah hulu ledak yang ditimbun akan menandai peningkatan pertama sejak berakhirnya Perang Dingin.Dalam tinjauan pertahanan strategis 2015, Inggris berkomitmen untuk mengurangi "persediaan senjata nuklir secara keseluruhan menjadi tidak lebih dari sekitar 180 hulu ledak" pada pertengahan tahun 2020-an."Jika ini dikonfirmasi, ini akan menjadi langkah yang sangat provokatif," kata David Cullen, direktur Layanan Informasi Nuklir, kepada The Guardian, Jumat. "Inggris telah berulang kali menunjukkan pengurangan persediaan hulu ledak sebagai bukti bahwa mereka memenuhi tugas hukumnya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir," tambahnya."Jika mereka merobek kemajuan puluhan tahun dalam mengurangi jumlah, itu akan menjadi tamparan bagi 190 anggota perjanjian lainnya, dan akan dianggap sebagai pelanggaran iman yang mengejutkan," lanjutnya.Tujuan dari Perjanjian Non-Proliferasi atau NPT, adalah untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata dan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai.Motivasi di balik dugaan langkah untuk menambah jumlah hulu ledak nuklir Inggris masih belum jelas.Pada Februari 2020, Pentagon mengungkapkan bahwa Inggris berkomitmen untuk mengganti hulu ledak nuklirnya yang bernilai miliaran pound dengan yang didasarkan pada teknologi AS."Saya pikir itu luar biasa bahwa Inggris sedang mengerjakan hulu ledak baru pada saat yang sama, dan saya pikir kami akan berdiskusi dan dapat berbagi teknologi," kata Alan Shaffer, wakil wakil menteri pertahanan Pentagon untuk akuisisi dan pemeliharaan, di waktu, The Guardian melaporkan.Persediaan senjata nuklir Inggris melonjak menjadi sekitar 500 pada akhir 1970-an, tetapi menurun secara bertahap sejak saat itu.Selama Perang Dingin, AS memiliki persediaan senjata nuklir yang disimpan di Inggris. Meskipun senjata berada di bawah kendali AS, mereka dapat dikerahkan dari kendaraan pengiriman Inggris.[IT/r]