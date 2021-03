Konvoi Militer Pimpinan AS Diserang Di Al-Diwaniyah Irak

IslamTimes- Sebelumnya pada hari Kamis (11 Maret), empat bom pinggir jalan meledak secara terpisah di dekat konvoi truk yang membawa peralatan logistik milik pasukan koalisi pimpinan AS di provinsi barat Irak Anbar, provinsi selatan Muthanna yang berbatasan dengan Arab Saudi dan Kuwait, provinsi tengah Babil, serta provinsi selatan Basra.

Konvoi dukungan logistik koalisi pimpinan AS menjadi sasaran bom pinggir jalan di Al-Diwaniyah Irak pada hari Sabtu.Kelompok Irak bernama Ashab al-Kahf mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Tidak ada korban atau kerusakan yang dilaporkan dalam insiden tersebut.Sebelumnya pada hari Kamis (11 Maret), empat bom pinggir jalan meledak secara terpisah di dekat konvoi truk yang membawa peralatan logistik milik pasukan koalisi pimpinan AS di provinsi barat Irak Anbar, provinsi selatan Muthanna yang berbatasan dengan Arab Saudi dan Kuwait, provinsi tengah Babil, serta provinsi selatan Basra.Serangan bom pinggir jalan terbaru datang dari serangkaian ledakan dan serangan roket yang menargetkan pasukan pendudukan AS selama beberapa bulan terakhir.Pada 3 Maret, rentetan roket menghantam pangkalan udara Ain al-Assad yang menampung pasukan Amerika di provinsi Anbar, Irak barat.Ada lonjakan serangan terhadap pangkalan militer AS dan misi diplomatik di tengah sentimen anti-AS atas pembunuhan komandan anti-teror Iran dan Irak, Letnan Jenderal Ghasem Soleimani, dan Abu Mahdi al-Muhandes, di Baghdad awal tahun lalu.(IT/TGM)