Al-Ajari: Ansarullah Tidak Akan Menerima Usulan AS 

Seorang anggota dewan politik Yaman Ansarullah mengatakan gerakan tersebut tidak akan menerima proposal AS untuk krisis Yaman karena rencana tersebut sejalan dengan visi Arab Saudi.Proposal AS untuk mengakhiri perang di Yaman mendukung Riyadh dan karenanya Sana'a tidak akan menerima rencana tersebut, Abdulmalik al-Ajari mentweet pada hari Jumat.Utusan khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, telah menawarkan rencana yang diduga untuk mengakhiri perang Yaman, meminta Ansaurllah untuk menanggapi proposal tersebut.“Faktanya adalah bahwa apa yang dia [Lenderking] tawarkan adalah kondisi yang sama yang ditetapkan oleh Riyadh untuk gencatan senjata. Pemberi pinjaman harus tahu bahwa jika proposal tersebut diterima, kami akan menerimanya langsung dari Arab Saudi dan tidak perlu kehadiran utusan Amerika, ”kata al-Ajari.Dalam reaksi serupa, juru bicara Houthi Yaman Mohamed Abdel-Salam mengatakan kepada TV Al-Masirah pada hari Jumat bahwa proposal AS untuk gencatan senjata nasional tidak ada artinya dan mewakili visi Saudi dan PBB.Proposal AS tidak termasuk menghentikan tembakan atau menghentikan pengepungan, dan itu akan mengarah pada dimulainya kembali blokade, tambah juru bicara itu.(IT/TGM)