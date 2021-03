Mantan Pejabat AS Mengatakan Biden Tidak Mengetahui Urgensi Pengembalian JCPOA

IslamTimes- Sementara Presiden AS Joe Biden mengatakan dia ingin menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, para pejabat pemerintah mengklaim bahwa tanggung jawab ada pada Teheran untuk membalikkan tindakan yang diambil dalam program nuklirnya sejak 2019 di luar JCPOA.

"Saya tidak berpikir bahwa Biden cukup memahami pentingnya melakukan dengan cepat untuk kembali ke JCPOA sebelum situasinya memasuki spiral penurunan lainnya," kata mantan pejabat Gedung Putih.

Di sisi lain, Senin lalu dilaporkan bahwa Joe Biden telah menunjuk Richard Nephew yang merupakan penulis 'The Art of Sanctions' dan dipandang sebagai arsitek sanksi AS terhadap Iran di bawah mantan Presiden Barack Obama, sebagai Wakil Utusan Khusus untuk Iran. .Sampai pengangkatannya pada hari Senin, Nephew menjabat sebagai peneliti senior di Center on Global Energy Policy di Columbia University dan telah menjadi rekan senior non-residen di Arms Control and Non-Proliferation Initiative di Brookings Institute.Banyak yang percaya bahwa Richard Nephew memiliki kemampuan untuk menambah dan mengurangi sanksi; Karena dia terlibat dalam mendesain sanksi. Oleh karena itu, orang terbaik untuk menurunkan sanksi adalah dirinya sendiri. Tentu saja, ini akan terlepas dari sikap pribadinya, karena dalam sistem Amerika dan negara maju, sikap pribadi tidak mendapatkan tempat.(IT/TGM)