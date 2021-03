Penyidik ​​Sebut Tersangka Utama Israel dalam Serangan Teroris di Kapal Kargo Iran

Shahr e Kord, Iranian cargo ship

IslamTimes – Zionis Israel adalah "tersangka utama" dalam serangan Rabu (10/3) terhadap kapal kontainer Shahr-e Kord, Nour News Iran melaporkan, mengutip seorang anggota tim teknis yang menyelidiki insiden tersebut.

Shahr-e Kord, sebuah kapal kontainer berbendera Iran, mengalami kerusakan akibat kebakaran yang dicirikan sebagai "serangan teroris" di Mediterania pada 10 Maret.Pada hari Kamis (11/3), media AS melaporkan bahwa setidaknya selusin kapal kargo Iran yang menuju Suriah, sebagian besar bermuatan minyak, telah menjadi sasaran Zionis Israel sejak 2019."Berikan lokasi geografis kapal dan cara menargetnya, salah satu kemungkinan kuat adalah aksi teroris ini dilakukan oleh rezim Zionis," kata sumber itu merujuk pada Zionis Israel.Sebelumnya pada Sabtu (13/3), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengklasifikasikan insiden Rabu sebagai serangan sabotase yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum laut, dan mengatakan bahwa badan-badan terkait telah ditugaskan untuk mengidentifikasi penyebab insiden tersebut.Iran mengatakan kapal barang Shahr-e Kord sedang dalam perjalanan dari Iran ke Eropa, dan lambungnya terkena benda peledak saat berlayar melalui perairan internasional di Mediterania, menyebabkan kebakaran di lokasi ledakan.Api dipadamkan dan tidak ada awak kapal yang terluka, menurut Khatibzadeh.Dalam komentar mereka, sumber Nour News menunjukkan bahwa beberapa benda dengan daya ledak tinggi diperkirakan telah mengenai kontainer di dek kapal, dan mengatakan bahwa benda tersebut mungkin telah ditembakkan dari sebuah pesawat terbang.Pada hari Jumat (12/3), pemilik Shahr-e Kord, IRISL, menggambarkan serangan di kapal itu sebagai "tindakan teroris" dan "pembajakan angkatan laut".Pejabat Zionis Israel tidak mengomentari insiden atau tuduhan keterlibatan tersebut.Tel Aviv menuduh Iran menyerang salah satu kapal kargonya di Teluk Oman pada bulan Februari, dan mengklaim bahwa Tehran telah mencemari seluruh garis pantainya dengan ter minyak dalam tindakan "terorisme lingkungan" pada bulan yang sama.Pejabat Zionis Israel telah menarik kembali klaim yang terakhir, dengan militer dan badan intelijen dilaporkan tidak mengetahui tuduhan tersebut sebelum dibuat oleh menteri lingkungan.Iran belum mengomentari tuduhan "terorisme lingkungan", tetapi secara vokal membantah terlibat dalam insiden Teluk Oman, menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan "operasi bendera palsu" untuk "mengalihkan perhatian dari tindakan destabilisasi [Zionis Israel] dan memfitnah praktik di seluruh wilayah."Serangan terhadap Shahr-e Kord terjadi setelah sebuah laporan oleh Wall Street Journal minggu ini yang menunjukkan bahwa Zionis Israel telah menargetkan setidaknya selusin kapal kargo Iran yang menuju Suriah sejak 2019, kebanyakan dari mereka sarat dengan minyak Iran, memaksa setidaknya dua kapal untuk kembali ke pelabuhan mereka di Iran.Hubungan antara Iran dan Zionis Israel tidak ada sejak Revolusi Iran 1979, dengan pejabat di Tehran berulang kali menyatakan bahwa "rezim Zionis" tidak memiliki hak untuk hidup dan menuduh Tel Aviv mencuri tanah Palestina dan menindas penduduk setempat.Negara Yahudi itu telah secara agresif melobi Amerika Serikat untuk menghindari peningkatan hubungan dengan Republik Islam, mengklaim selama hampir satu dekade bahwa negara itu berada di ambang memperoleh senjata nuklir, mengancam serangan udara dan melakukan serangan sabotase terhadap infrastruktur Iran dan membunuh beberapa ilmuwan nuklir mereka.Pada November, fisikawan Iran Mohsen Makhrizadeh tewas di luar Tehran dalam serangan canggih terhadap kendaraannya.Iran menyalahkan Zionis Israel atas kematiannya, dan menuduh Tel Aviv berusaha memicu perang regional di hari-hari terakhir kepresidenan Trump.Zionis Israel tidak mengomentari tuduhan tersebut, meskipun seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media AS bahwa Zionis Israel harus "berterima kasih" atas pembunuhan itu.Iran bersikukuh tidak memiliki program senjata nuklir, dan telah berulang kali bertanya mengapa Zionis Israel tidak dimintai pertanggungjawaban oleh komunitas internasional atas dugaan penyimpanan senjata nuklirnya sendiri.[IT/r]