Blinken Menyebut Taiwan Sebagai 'Negara' 

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menggunakan kata "negara" ketika dia menyebut Taiwan dalam sidang kongres minggu ini.Seperti yang dilaporkan oleh Taiwan News, Blinken telah melanggar tabu sebelumnya di antara para pejabat AS tentang penggunaan bahasa seperti itu untuk merujuk pada pulau yang memiliki pemerintahan sendiri untuk menghindari gangguan pada China.Selama sidang Komite Urusan Luar Negeri DPR tentang agenda kebijakan luar negeri pemerintahan Biden, Blinken menanggapi Perwakilan Republik California Young Kim, yang meminta Amerika Serikat untuk memasukkan Taiwan dalam KTT Demokrasi mendatang."Saya sependapat dengan Anda bahwa Taiwan adalah negara demokrasi yang kuat, kekuatan teknologi yang sangat kuat, dan negara yang dapat berkontribusi kepada dunia, bukan hanya untuk rakyatnya sendiri. COVID adalah contoh yang sangat bagus," kata Blinken.Departemen Luar Negeri dulu memiliki kebijakan tidak tertulis untuk menghindari penggunaan kata "negara" ketika mengacu pada pulau yang diperintah sendiri itu sebagai bagian dari komitmen AS terhadap apa yang disebut "Kebijakan Satu China".China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus bersatu kembali dengan daratan suatu hari nanti.Otoritas China sering melakukan protes keras jika pejabat pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia menyebut Taiwan sebagai negara. Sejumlah perusahaan internasional termasuk jaringan hotel Marriott terpaksa meminta maaf kepada China setelah mereka memasukkan Taiwan dalam grup yang sama dengan negara-negara lain di dunia.Pemerintahan Trump secara resmi mencabut pembatasannya pada kontak resmi dengan Taiwan pada 10 Januari, menjelang akhir masa jabatan, termasuk larangan penggunaan istilah "negara" atau "pemerintah". Tindakan itu menuai kritik keras dari Beijing.Menteri luar negeri China Wang Yi mendesak pemerintah AS yang baru pekan lalu "untuk sepenuhnya memahami sensitivitas tinggi dari masalah Taiwan" dan meninggalkan "praktik berbahaya melewati batas dan bermain api".(IT/TGM)