Perang AS Melawan Teknologi China: Lima Perusahaan Dituduh Menimbulkan Ancaman Nasional

AS telah menyatakan lebih banyak pembatasan pada lima perusahaan China, termasuk raksasa teknologi Huawei, di tengah perang Washington terhadap perusahaan telekomunikasi China, atas tuduhan ancaman nasional.Komisi Komunikasi Federal (FCC) mengumumkan bahwa perusahaan "terbukti menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional AS".FCC mengatakan perusahaan-perusahaan itu termasuk Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co dan Zhejiang Dahua Technology Co.“Daftar ini memberikan panduan yang berarti yang akan memastikan bahwa karena jaringan generasi mendatang dibangun di seluruh negeri, mereka tidak mengulangi kesalahan di masa lalu atau menggunakan peralatan atau layanan yang akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS atau keamanan dan keselamatan warga Amerika, "kata penjabat Ketua FCC Jessica Rosenworcel.(IT/TGM)