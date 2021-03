Laporan: Konvoi Militer AS Memasuki Suriah Timur Laut dari Irak Utara

US convoy in Iraq.jpg

IslamTimes - Koalisi militer pimpinan AS dilaporkan telah mengirim konvoi truk baru yang membawa peralatan militer dan logistik ke timur laut Suriah.

Televisi RT Arab, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa konvoi sekitar 45 truk melintasi perbatasan Walid melintasi wilayah Suriah pada hari Sabtu (13/3).Sumber tersebut mengatakan truk-truk itu memasuki Suriah dari wilayah semi-otonom Kurdi di Irak utara, dan membawa peralatan logistik, kendaraan roda empat serta pasokan bahan bakar.Mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan raya internasional M4 menuju pasukan militer AS di provinsi timur laut Suriah Hasakah dan provinsi tetangga Deir Ezzor.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa penempatan pasukan bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris ISIS.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara Suriah.AS pertama kali mengkonfirmasi penjarahan minyak Suriahnya selama sidang dengar pendapat Senat antara Senator Republik Carolina Selatan Lindsey Graham dan mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo pada Juli tahun lalu.Selama kesaksiannya kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Pompeo mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa sebuah perusahaan minyak Amerika akan mulai bekerja di timur laut Suriah, yang dikendalikan oleh militan dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Pemerintah Suriah mengecam keras perjanjian tersebut, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu dibuat untuk menjarah sumber daya alam negara, termasuk minyak dan gas.Dalam konteks yang sama, kantor berita resmi Suriah SANA mengatakan konvoi selusin truk AS telah meninggalkan Hasakah menuju negara tetangga Irak, membawa puluhan ton biji-bijian.Mengutip sumber-sumber lokal di kota al-Ya'rubiyah, dilaporkan bahwa 10 kendaraan militer sarat dengan gandum dari silo desa Tal Alou menuju ke wilayah Irak setelah melintasi perbatasan Walid. Sumber tersebut menambahkan bahwa truk tersebut dikawal oleh militan SDF yang disponsori AS.[IT/r]