Peran Mencurigakan Inggris di Yaman

IslamTimes - Pengakuan sel mata-mata Inggris di Yaman, yang baru-baru ini ditangkap oleh dinas keamanan Yaman di Sanaa, membenarkan bahwa ada skenario di mana Inggris ingin kembali dan menguasai Yaman lagi.

Sementara itu, tindakan dan pernyataan pejabat Inggris sebelumnya di wilayah tersebut, dan khususnya di Yaman, membuktikan skenario yang dipersiapkan AS-Zionis 'Israeli' ini untuk beralih peran.Plot tersebut pertama kali dilaksanakan setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May mengunjungi Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.Secara paralel, pernyataan anti-Yaman Jeremy Hunt dibuat ketika peran Inggris untuk mengontrol situasi Yaman dan menjalankan wilayah Teluk, kali ini dari kota strategis Hudaydah dan bukan Aden.Pasalnya, banyak masalah di Aden termasuk dikepung oleh kelompok teroris dari berbagai sisi.Inggris tidak memiliki jalan keluar lain selain menduduki Hudaydah, untuk menguasai Selat Bab al-Mandib dengan dalih melindungi navigasi maritim, yang secara praktis untuk mengontrol dan mendominasi seluruh wilayah Teluk.Oleh karena itu, Inggris bertukar peran dengan AS di wilayah tersebut, mengungkap niat jahatnya terhadap Yaman.Sel mata-mata itu direkrut oleh petugas intelijen AS di Bandara al-Ghayda yang dikendalikan Saudi di Provinsi al-Mahrah Yaman.Mereka kemudian ditugaskan untuk berurusan dengan perwira intelijen Inggris untuk melanjutkan peran permusuhan di Yaman.Para agen tersebut mengakui bahwa mereka telah mengirimkan koordinat dan informasi tentang keamanan dan situs militer, serta fasilitas sipil dan bisnis di berbagai provinsi Yaman untuk dinas intelijen Inggris dengan gaji bulanan US $ 300.Namun, Yaman menggagalkan konspirasi di mana Inggris dan agennya gagal memecah belah Yaman atau membawanya kembali di bawah pengawasan Washington atau London.Negara yang dilanda perang sedang bergerak dari satu keuntungan ke keuntungan lain di medan perang, dan akan segera mengembalikan kekuatan regional yang baik Inggris maupun negara barat lainnya tidak akan berani bermain dengannya lagi.[IT/r]