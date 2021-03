Zarif: Tidak Perlu Negosiasi Lebih Lanjut Tentang JCPOA

IslamTimes- “Jika Amerika Serikat kembali menerapkan JCPOA, segera kami akan siap kembali ke implementasi penuh dari komitmen kami. hal ini sangat Sederhana, kita tidak perlu negosiasi lebih lanjut ", kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam konferensi video dengan Uni Eropa.

Iran akan kembali ke implementasi penuh perjanjian nuklir segera setelah Amerika Serikat kembali sepenuhnya ke JCPOA dan tidak perlu negosiasi lebih lanjut dalam hal ini, kata diplomat tinggi Iran.“Jika Amerika Serikat kembali menerapkan JCPOA, segera kami akan siap kembali ke implementasi penuh dari komitmen kami. hal ini sangat Sederhana, kita tidak perlu negosiasi lebih lanjut ", kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam konferensi video dengan Uni Eropa.Zarif juga merujuk pada penarikan sepihak AS dari JCPOA meskipun ada tentangan dari pihak lain terhadap kesepakatan nuklir serta kepatuhan Republik Islam terhadap kewajibannya di bawah JCPOA, menekankan tanggung jawab Eropa untuk menegakkan perjanjian tersebut.Tidak seperti Iran dan Amerika Serikat, Eropa terbiasa berkompromi, kata Zarif dan menambahkan bahwa Amerika terbiasa menjatuhkan sanksi dan Iran terbiasa melawan, jadi sekarang saatnya untuk memutuskan apakah kedua belah pihak harus berkompromi dan kembali ke komitmen di bawah menangani atau melanjutkan jalan mereka.Mengkritik kebijakan pemerintah AS terhadap Republik Islam Iran, Menteri Luar Negeri Zarif menyatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak berbeda dengan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.Mengenai kemungkinan perundingan antara Republik Islam Iran dan negara-negara lain mengenai rudal dan masalah regional, ia mengatakan, “Program rudal tidak ada hubungannya dengan senjata nuklir, kami tidak memiliki senjata nuklir, kami tidak seharusnya memiliki senjata nuklir. "(IT/TGM)